Manje od sat vremena je prošlo otkako je portal 24sata objavio članak da je Viktoru Šimuniću iz Oroslavja izdana propusnica za dolazak u Zagreb na misu, a Stožer civilne zaštite je reagirao. Preko sustave ePropusnice Šimunić je nakon objave našeg teksta dobio poruku da se propusnica opoziva. Razlog: Propusnica je zatražena s ciljem zlouporabe!

Viktor Šimunić je propusnicu zatražio i dobio frustriran činjenicom da njegov susjed tri dana pokušava dobiti propusnicu za skrb o 92-godišnjoj nepokretnoj majci. Odobrena mu je u pet minuta, a prihvatili su njegovo obrazloženje da želi ići iz Krapinsko-zagorske županije u Zagreb u veliku crkvu Svete Mati Slobode kako bi na misi "istinski pronašao svoj duhovni i božićni mir".

Sada mu je propusnica poništena, a Šimunić nam kaže da to uopće nije ni važno jer samo dokazuje kako sustav funkcionira.

- Što sam ja to zlorabio? Poslao sam zahtjev, oni su ga odobrili, nisu me ništa pitali. Nevjerojatno je čime se oni bave i u manje od sat vremena od objave članka, oni su se brinuli kako meni poništiti propusnicu. A moj susjed je još nije dobio za posjet majci. To je primjer kako sve kod nas funkcionira. Poručuju mi da sam bio zločest, pa sam dobio po prstima. Tako sve kod nas funkcionira: glasan si, nema promaknuća. Pobuniš se, nema posla. Sramota je da se tako blamiraju. Neka radije riješe propusnice ljudima čiji roditelji čekaju nemoćni da ih netko dođe posjetiti - u dahu nam je ispričao Šimunić.

Mi smo pitali Stožer civilne zaštite koji su to opravdani razlozi da se odobri propusnica za odlazak u drugu županiju na misu. Tražili smo ih i pravni osnovu, ali i koliko je propusnica izdano u istu svrhu. Odgovor još nismo dobili. Ali propusnicu su poništili.