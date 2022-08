Nisu se baš doživljavali: Evo što su radili Milanović i Plenković dok je onaj drugi držao govor

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković održali su govore na obljetnici Oluje u Kninu. To je bio prvi put nakon otvorenja Pelješkog mosta da su se dva čelnika države našli jedan do drugog, no izgleda kako nisu baš bili zainteresirani za komunikaciju, ali ni za praćenje govora onog drugog.

Naime, dok je govorio Plenković, Milanović je većinu vremena proveo na mobitelu.

A dok je Milanović govorio, Plenković je nezainteresirano gledao u stranu, a ne na pozornicu na kojoj je bio predsjednik.

Kad se Milanović vratio na svoje mjesto, kraj Plenkovića, između čelnika nije bilo nikakve interakcije.

Iako ni premijer ni predsjednik nisu davali izjave nakon svečanosti, Plenković je kratko poručio kako se rukovao s predsjednikom na kninskom trgu uoči polaganja vijenaca.

