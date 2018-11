Niti Bugarska neće potvrditi UN-ov Marakeški sporazum

Bugarska se pridružila u ponedjeljak rastućem broju članica Europske unije koje se protive Globalnom kompaktu o sigurnim, uređenim i zakonitim migracijama, tzv. Marakeškoj deklaraciji.

Globalni kompakt odobrile su u srpnju sve članice UN-a osim Sjedinjenih Država, koja su se povukle prošle godine. Sastavljen je nakon najvećeg priljeva migranata u Europu od Drugog svjetskog rata.

Međutim, desničarske vlade u Mađarskoj i Austriji priopćile su da neće potvrditi konačni dokument na svečanosti u marokanskome gradu Marakešu u prosincu zbog zabrinutosti da će on izbrisati razliku između legalne i ilegalne migracije. Poljska, Češka a sada i Bugarska također ne namjeravaju potvrditi Marakešku deklaraciju.

"Stajalište je bugarske vlade da se neće pridružiti UN-ovom Globalnom kompaktu o migracijama", rekao je zamjenik čelnika GERB-a, vladajuće stranke desnog centra, Cvetan Cvetanov nakon sastanka šefova koalicije.

GERB-ov protuimigrantski koalicijski partner Ujedinjeni domoljubi snažno se protivi Marakeškoj deklaraciji i tvrdi da ona ugrožava nacionalne interese.

Bugarski parlament raspravljat će o tom dokumentu u srijedu.

Bugarska, koja je na jednoj od glavnih migracijskih ruta s Bliskog istoka u zapadnu Europu, je rekla kako već poduzima mjere za zaustavljanje ilegalnih migracija i zaštitu vanjske granice Europske unije.

Juncker: Zemlje koje su se povukle iz Globalnog kompakta o migracijama nisu ga pročitale

Europska komisija je u ponedjeljak ustvrdila da one zemlje koje ne prihvaćaju Globalni kompakt o migracijama ne znaju njegov sadržaj jer "to ne bi učinile da su ga pročitale".

Glasnogovornik Europske komisije Margaritis Schinas je odgovarajući na upit novinara da komentira rastući broj zemalja članica koje ne prihvaćaju Globalni kompakt, tzv. Marakešku deklaraciju, citirao je predsjednika Komisije Jeana-Claudea Junckera koji je u Berlinu izjavio da "one zemlje koje su napustile kompakt ne bi to učinile da su ga pročitale".

