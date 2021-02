Na Facebook stranici riječkog kafića Three Monkeys, koji je izazvao buru poručivši da kod njih HDZ-ovci nisu dobrodošli, u srijedu je objavljen status koji je izazvao brojne reakcije.

Status prenosimo u cijelosti:

Dragi ljudi,

Ekipa mi je ipak dozvolila da Vam se zahvalim na podršci svih ovih dana. Nije bilo lako.

Ne, nismo to radili radi nekakve reklame (vi koji to prizivate, pitanje: da li se isplati obzirom da mi prijete svim mogućim inspekcijama u budućnosti nakon što se sve slegne,oni ne zaboravljaju). Napravio sam to isključivo radi Vas, nas, djece i budućnosti.

Da, nakon što se sve nastavilo rezultat je da smo postali još popularniji (PR) koji će nas koštat kako nam prijete.

Ali da zaključimo ovu sagu

NITKO NIJE DOSTOJAN MOJE HRVATSKE, vi prozvani ponajmanje. Odstupite i pustite mladim čestitim ljudima da vode našu domovinu. Iste one koji nisu opterećeni sa prošlosti već gledaju isključivo na budućnost.

Svi mi to zaslužujemo. Ja sam dao sve od sebe i dopustite mi da se posvetim svojoj obitelji i poslu. Ako kad zatreba i ne bude nikog drugog

RAČUNAJTE NA NAS

No pasaran!