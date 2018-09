Niz događanja na Jarunu: Zatvaraju Aleju Matije Ljubeka

Zbog niza humanitarno-sportskih događanja koja će se tijekom rujna odvijati na prostoru RSC Jarun u nekoliko će navrata ovog i sljedećeg vikenda doći do zatvaranja prometa Alejom Matije Ljubeka.

Raspored događanja i vrijeme u kojemu će prometnica biti zatvorena:

08. rujna, humanitarna utrka Saveza društava distrofičara Hrvatske, promet zatvoren od 11:00 do 12:30 sati

08. rujna, Europski triatlonski kup, promet zatvoren 17:15 do 18:15 sati

09. rujna, Europski triatlonski kup, promet zatvoren od 06:00 do 18:15 sati

15. rujna, Dukat utrka, promet zatvoren od 11:00 do 14:00 sati

16. rujna, Rock'n'run Croatia, promet zatvoren od 11:00 do 13:00 sati