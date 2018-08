Snizit će PDV na povrće, voće, ribu, svježe meso, ali i - pelene

Održana je zadnja sjednica Vlade prije godišnjih odmora, a nakon nje predsjednik Vlade i ministar financija Marić odlučili su sazvati konferenciju za novine kako bi objasnili nove korake porezne reforme.

Premijer je na početku konferencije čestitao Marku Miliću koji je postao novi glasnogovornik Vlade.

- Mjera kojom smo da država i sa državom povezane pravne osobe otpuste dugove ne samo u potpunosti odblokirala, nego je i, kada je riječ o dugovanjima prema državi, 99 118 građana u cijelosti blokirano, sve ukupno je do više od 100 tisuća ljudi koji više nemaju nikakvu blokadu. Naravno, dio tih ljudi ima dugove prema drugim vjerovnicima, ali to je veliki efekt koji je napravljen. Imamo još 11 tisuća ljudi kojima je ukupni iznos 34 milijuna kuna otpisanog duga, to su oni kojima je dug umanjen za 10 tisuća kuna. Postoji i četvrta kategorija, oni kojima je dug umanjen za 10 tisuća kuna, imaju još duga prema državi, ali su dužni i drugim vjerovnicima - objasnio je premijer Plenković.

Najavio je i deblokiranje velikog broja građana koji će moći nakon te mjere koristiti svoja sredstva, no napomenuo je da sama obaveza vraćanja duga neće nestati.

Plenković se osvrnuo i na turističku sezonu te istaknuo da će i ove godine biti rast prihoda od turizma i da će biti "nedvojbeno najbolja u povijesti Hrvatske."

U četvrtak su usvojene i smjernice ekonomske i financijske politike.

- Nastavljamo voditi računa o vođenju javnih financija. Želimo nastaviti trend rasta, a daljnja fiskalna konsolidacija nam omogućuje da tim tempom ispunimo i kriterije koje se odnose na Maastrichtški paket, a da do kraja mandata iduće vlade ostvarimo i cilj uvođenja eura - objasnio je Plenković.

Premijer je istaknuo kako ne dolazi do nove porezne reforme, nego je novi paket dio cjelovite reforme koja će omogućiti da "građanima bude dosta toga povoljnije". Istaknuo je i kako Vlada želi državu dovesti do razine investicijskog rejtinga.

- Bilo bi korisnije za sugrađane s manjim primanjima da se na namirnica kao što su svježe meso, riba, voće, povrće i pelene išlo bi i sa nižom stopom PDV-a i na taj način bi u ovoj fazi u stopi od 13% postigli bolji efekt za širi broj sugrađana, no to ne znači da bismo odustali od snižavanja. Planiramo to napraviti 1.1.2020. Nastojimo postići optimalno rješenje i koje će, vjerujem, biti dobro prihvaćeno - objasnio je premijer.

Porezna reforma dio je i demografske

Dodao je i kako je u medijima zadnjih nekoliko dana kružila informacija da će se stopa PDV-a smanjiti na ribu, meso, povrće i voće, a kako je smanjenje stope na pelene dio i demografske reforme.

Ministar financija Marić istaknuo je kako je namjera ovog koraka bila umanjivanje regresivnog efekta. Napomenuo je i da će prosječna hrvatska obitelj uštedjeti 872 kune na godišnjoj razini.

Odnosno, smanjenjem stope bi se prosječnoj obitelji povećao raspoloživi dohodak, obzirom da bi manje plaćali na takve namirnice.

Marić je još jednom napomenuo da Vlada nema nikakve mehanizme kojima će prisiliti trgovce da smanje cijene na namirnice na koje će se uračunati manja stopa, no da vjeruje da će svi, zbog konkurentnosti, ipak pristati na smanjenje cijena.

Koalicijski partneri - zadovoljni

Premijer je na pitanje što koalicijski partneri misle o novim smjernicama, odgovorio da su oni zadovoljni u kojem smjeru one idu. No, istaknuo je i da će do stupanja na vlast tih smjernica biti potrebno još nekoliko mjeseci te brojne procedure koje uključuju i dva čitanja u saboru. Kazao je i da njihovo usvajanje ovisi o glasovanju upravo u saboru.