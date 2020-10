Njemačka ide u lockdown: Sve se zatvara osim trgovina, škola i vrtića, druženja su ograničena

<p>Kancelarka Angela Merkel obratila se njemačkoj javnosti nakon što je na sastanku s premijerima saveznih država dogovorila djelomični "light" lockdown koji na snagu stupa u ponedjeljak 2. studenog.</p><p><strong>Ovo su mjere koje će stupiti na snagu u Njemačkoj 2. studenoga:</strong></p><p>- Na otvorenom je dozvoljen kontakt između pripadnika najviše dva kućanstva, i to najviše do 10 osoba. "Skupne proslave na otvorenom, u stanovima, kao i u privatnim prostorima neprihvatljive su dok je stanje u našoj zemlji ovako ozbiljno", stoji u zaključcima.</p><p>- Restorani, kafići, zalogajnice, noćni klubovi i diskoteke se potpuno zatvaraju, dozvoljeno je samo pripremanje i dostavljanje hrane/preuzimanje na ulazu u restoran. Kantine na radnim mjestima smiju raditi uz poštivanje svih propisa. Ovakav režim "vrijedi do kraja studenog".</p><p>- Zatvaraju se kazališta, opere, koncertne dvorane, kina.</p><p>- Suspendira se organizirano bavljenje amaterskim sportom, profesionalni sport nastavlja funkcionirati, ali bez publike, što se odnosi i na Bundesligu bez razlike. Zatvaraju se teretane i plivališta. Individualno bavljenje sportom poput trčanja je dozvoljeno.</p><p>- Kozmetički saloni, saloni za masažu, saloni za tetoviranje zatvaraju se, jer nije moguće držati minimalni razmak. Fizioterapeutske ordinacije i prakse, te frizerski saloni ostaju otvoreni.</p><p>- Trgovine ostaju otvorene uz strogo poštivanje pravila o maksimalnom broju kupaca, te uz držanje razmaka i dezinficiranje ruku prilikom ulaska.</p><p>- Škole i vrtići ostaju otvoreni.</p><p>- Putovanja koja nisu neophodna, kao i posjeti rodbine, trebaju se izbjegavati. Noćenja se ubuduće mogu nuditi samo u sklopu neturističke ponude. Turistička ponuda je zabranjena za studeni. Noćenja se smiju nuditi samo službenim osobama u nužnim situacijama.</p><p>- Manje tvrtke s do 50 zaposlenih trebale bi dobiti naknadu do 75 posto prometa, veće tvrtke pak do 70 posto.</p><p>Ranije je ministar financija Njemačke objavio da će ovaj dio mjera koštati Njemačku između sedam i deset milijardi eura.</p>