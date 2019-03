Njemačka planira obvezno cijepljenje djece protiv ospica

Zbog rastućeg broja oboljelih od ospica, njemačka vlada razmatra uvođenje obveze cijepljenja protiv ove bolesti, javljaju u ponedjeljak njemački mediji.

- Ministar zdravstva Jens Spahn (Kršćansko-demokratska unija CDU) i ja smo u stalnom kontaktu i uvjeren sam da ćemo uskoro moći predstaviti odgovarajući prijedlog promjene zakona - rekao je za Redakcijsku mrežu Njemačka (RND) povjerenik za zdravstvenu politiku vladajuće Socijaldemokratske stranke Njemačke (SPD) Karl Lauterbach.

Lauterbach je naglasio kako je, unutar vladajuće koalicije kancelarke Angele Merkel, SPD taj koji se zalaže za uvođenje obveze cijepljenja. Za uvođenje obveze se u posljednje vrijeme u nekoliko navrata zalagao i sam ministar Spahn.

Zbog masovne pojave ospica u nekim regijama poput Donje Saske, Njemačko društvo za dječju i medicinu mladih (DGKJ) je iznova iznijelo prijedlog za uvođenje obveze cijepljenja protiv ospica u Njemačkoj.

- Što je broj cijepljenje djece veći, to je veća sigurnost djece - iznosi se u upozorenju DGKJ-a, u kojem se također ističe opasnost oboljenja od ospica koja može dovesti do smrtonosnog oboljenja SSPE (subakutni sklerozirajući panencefalitis).

U nekim dijelovima savezne pokrajine Donja Saska, škole su, zbog naglog porasta broja oboljelih od ospica od početka godine, zabranile dolazak u školu učenicima koji nisu cijepljeni.

I međunarodne organizacije poput Unicefa upozoravaju na nagli porast oboljenja od ospica u usporedbi s prošlom godinom, što je zabilježeno u 98 zemalja svijeta.

U Njemačkoj ne postoji obveza cijepljenja nego Državno povjerenstvo za cijepljenja godišnje izdaje preporuke roditeljima o tomu koja cjepiva su smislena.

Prijedlog za uvođenjem obveze cijepljenja podržala je i parlamentarna Liberalno-demokratska stranka (FDP)

- Roditelji koji ne cijepe svoju djecu se ponašaju neodgovorno prema vlastitoj djeci, kao i prema onima koji se iz zdravstvenih razloga ne mogu cijepiti - rekao je glasnogovornik FDP-a Michael Theurer za RND.

On je od vlade zatražio da uvede mogućnost cijepljenja u samim školama i vrtićima.

Prema uvođenju obveze cijepljenja skepsu je izrazila parlamentarna stranka Zeleni, koja se također zalaže za cijepljenje, ali je protiv uvođenje mehanizama prisile.

- Umjesto prisile i sankcija za one koji se protive cijepljenju, treba više energije uložiti u edukaciju i ciljano djelovati protiv dezinformacija koje se šire kad je u pitanju cijepljenje - rekla je za RND političarka Zelenih Kordula Schulz-Asche i dodala kako je sustav cjepiva dio solidarnog sustava zdravstva u Njemačkoj.

- Što je više ljudi cijepljeno, to je bolja opća zaštita građana, a to je važno pogotovo za one koji se sami iz zdravstvenih razloga ne mogu cijepiti - rekla je Schulz-Asche te od vlade zatražila povišenje sredstava za medicinsko osoblje koje je uključeno u sustav cijepljenja.

Prema posljednjim podacima epidemiološkog instituta Robert Koch za 2016., stopa djece koja prime prvo cjepivo protiv ospica, mumpsa i rubeole je, s 95 posto, još uvijek vrlo visoka.