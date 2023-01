Njemačka policija ubila Hrvata koji je nožem prijetio bivšoj supruzi: 'Govorio je da je Isus'

Robert B. oko 13 sati došao je ispred stana svoje bivše partnerice Maje G. s kojom ima dvoje djece, u četvrti Neckarelz u njemačkom gradu Mosbachu nedaleko Heidelberga. S nožem u rukama obilazio je oko zgrade u kojoj se u prizemlju nalazi njezin stan. Ubrzo je stigla i policija, piše Bild Zeitung.

Svjedoci navode kako je muškarac naoružan nožem krenuo na policajce i nije se zaustavljao unatoč upozorenjima. Policajci su ga najprije pokušali zaustaviti suzavcem, ali on je i dalje nasrtao i zamahivao nožem pa su prema njemu ispalili dva ili tri hica i usmrtili ga.

Foto: Heiko Becker/DPA

- Vraćala sam se s posla i taman sam izišla iz autobusa kad sam ugledala Roberta. Imao je nož u desnoj ruci. Obje je ruke ispružio prema gore i izgovarao je biblijske stihove. Obratila sam mu se i pokušala ga smiriti, ali on me uopće nije slušao. Nije bio sav svoj. Govorio je "Meni se ništa ne može dogoditi. Ja sam Isus". Bilo me je strah da ne učini nešto nažao bivšoj supruzi i djeci. Bio je jako ljut na nju. Tada sam nazvala policiju" - ispričala je za Bild šokirana susjeda Gulber D. (68), koja je poznavala upucanog Hrvata i cijelu obitelj te je vidjela cijeli događaj.

Prema izjavama više svjedoka, Robert se nastavio kretati prema policajcima ignorirajući njihova upozorenja da spusti ruku u kojoj je imao nož. Policajci su to shvatili kao ozbiljnu prijetnju te je jedan izvadio službeni pištolj i pucao u Roberta B. koji se srušio na tlo. Policajci su mu potom pokušali pomoći kao i ekipa hitne medicinske pomoći koja je ubrzo stigla na mjesto događaja. Međutim, svim pokušaji reanimacije bilo su bezuspješni.

Foto: Heiko Becker/DPA

Za Bild Zeitung, susjedi koji su poznavali obitelj, rekli su kako je Robert B. bolovao od šizofrenije. Prije dvije godine se razveo od žene, a od tada je Robert B. stanovao u zgradi praktično preko puta ovog stana.

Njihova susjeda Gulber D. ističe kako je najgore što su djeca kroz prozor njihova stana promatrala cijeli tragični događaj.

Foto: Heiko Becker/DPA

O ovom tragičnom događaju zajedničko priopćenje izdali su Državno odvjetništvo u Mosbachu i Ured pokrajinske policije Baden-Württemberga. Uz opis samog događaja naveli su kako je usmrćeni muškarac bio od ranije poznat policiji po nasilju u obitelji. Proveden je policijski očevid te se u suradnji s tužiteljstvom nastavlja istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti kobnog incidenta te provjerila opravdanost upotrebe vatrenog oružja od strane policijskih službenika.

