Prema rezultatima instituta Infratest dimap za ARD/ZDF objavljenim odmah po zatvaranju birališta, Unija CDU/CSU je osvojila 25 posto glasova, Socijaldemokratska stranka Njemačke (SPD) također 25 posto, Zeleni su osvojili 15, Alternativa za Njemačku (AfD) 11, Liberalno-demokratska stranka (FDP) 11, te stranka Ljevica 5 posto glasova birača.

Na općim izborima u Njemačkoj u nedjelju izlaznost do 14 sati je iznosila 36,5 posto što je 4,6 posto manje nego prije četiri godine ali Državno izborno povjerenstvo očekuje veću izlaznost zbog mnogo većeg broja građana koji su svoj glas poslali poštom. "Broj građana koji su dali svoj glas u izbornim lokalima je prema očekivanjima niži nego prije četiri ali to je očekivano s obzirom na to da će glasovi onih koji su glasali dopisno ući tek u završni izvještaj o izlaznosti", rekao je voditelj Državnog izbornog povjerenstva Georg Thiel.

U Njemačkoj su u nedjelju ujutro otvorena birališta na kojima građani biraju 20. saziv Bundestaga a u saveznim pokrajinama Berlin i Mecklenburg – Zapadno Pomorje biraju se i pokrajinski parlamenti.

Na izborima pravo glasa ima oko 60,4 milijuna Nijemaca, što je gotovo milijun birača manje nego prije četiri godine na posljednjim parlamentarnim izborima 2017. Oko 2,8 milijuna ljudi glasa prvi put na izborima za Bundestag.

Njemačka je podijeljena na 299 izborne jedinice od čega ih je najviše u najmnogoljudnijoj saveznoj pokrajini Sjevernoj Rajni – Vestfaliji (64) a najmanje u saveznoj pokrajini-gradu Bremenu (2).