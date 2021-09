Ovo se događa jednom u životu. Nepoznati ljudi donirali su nam 7500 eura. Njima je to mali iznos, nešto simbolično, a nama mnogo znači. Nemam riječi kojima bih im zahvalila, do suza ganuta govori nam Vanja Rožić (37).

A u ponedjeljak ujutro, dok je u kontejneru kći Nadju (10) spremala za prvi dan škole i pazila na jednogodišnjeg sina Nikšu, Vanju je nazvala Katica Vraneša, predsjednica Hrvatske kulturne zajednice iz Mainza, i najavila se da će ih obići.

POGLEDAJTE VIDEO

Obitelji ganute do suza

Kako je prvi objavio ps.portal, u društvu Viktora Piela, predsjednika Njemačko-hrvatskog društva, pokucala je na vrata njihova kontejnera, smještenog u dvorištu. Uz isprike zbog malog iznosa koji su uspjeli sakupiti, šokiranoj Vanji uručili su ček na 7500 eura. Dok su joj se suze radosnice kotrljale niz obraze, Vanja je od iznenađenja jedva uspjela pronaći riječi zahvale.

- Ovaj novac dobro će nam doći, da uspijemo makar do Božića ući u kuću. Kontejner su nam darovali tenisači iz Svetog Ivana Zeline, no živjeti s malom djecom u kontejneru od 15 kvadrata je pakao. Unutra je hladno i skučeno. Za prvu ruku uložit ćemo u žbukanje i stepenice, no treba još dosta novca da bismo kuću doveli u red - kaže Vanja.

Donijeli im tračak nade

Nezaposlena je i brine o djeci, a suprug Marinko (39) radi. Nakon potresa s djecom je bila u Crikvenici, dok je njezin suprug spavao u kamp-prikolici. Sad su svi četvero u kontejneru i samo se žele što prije useliti u svoj dom i nastaviti normalan život.

- Ostaje nam gledati pozitivno u budućnost. Glavu gore, idemo dalje i velika hvala tim ljudima, koji su nas zaista iznenadili i duboko ganuli - zahvalno i još pomalo u nevjerici rekla nam je Vanja.

Nakon Rožića dobrotvori su se uputili drugoj obitelji, Dobrenić. Obitelj Dobrenić živi u Gajevoj ulici u Petrinji. Kuća im je u potresu potpuno uništena, popucali su temelji i zidovi, a samo pukom srećom spasili su živu glavu. Sad žive na tavanu u kući kod roditelja. Branko (39) je na bolovanju, supruga Marijana (41) je na rodiljskom.

Jedva spasili živu glavu u Petrinji

- Još sam pod dojmom posjeta i geste tih ljudi, dobrotvora. To je više od iznenađenja. Bili su kod nas na proljeće i u ponedjeljak su nazvali te rekli da će nas posjetiti i rasporediti simboličnu donaciju. Nisam ni znao o čemu je riječ. I stvarno su došli. Vidio sam da nosi karton i, kad sam pogledao, kao da me netko ošinuo. Iznenadio sam se sumom, to je vrlo velik iznos za naše prilike. Zašutio sam, ljudi su rekli što žele reći, a ja sam i danas jednostavno bez teksta. Pa ti ljudi su me vidjeli dva puta u životu i učinili ovakvu predivnu gestu, nemam riječi - duboko dirnut govori nam Branko. Petrinjski potres uništio im je dom i njegovo zdravlje. Ispričao nam je kako su pukom srećom izvukli živu glavu.

- Naša kuća je na parceli uz kuću mojih roditelja. Imali smo kći od godinu dana i obično bi zaspala kod bake i djeda, a potom bismo je prebacili u njezin krevetić u našoj kući. Tog 29. prosinca zaspala je oko 11 sati i rekao sam supruzi: ‘Bio je potres dan prije, ajde neka odspava ovdje, nećemo je nositi kući, bojim se da će biti još potresa’. Sreća da je tu ostala, vjerojatno bismo poginuli jer je regal pao na krevet na kojem dijete spava. Bog nas je spasio. Kuća je potpuno uništena, ispucali temelji i zidovi, krovište je za mijenjanje, sva aparatura je uništena, šteta je stopostotna - govori nam Branko, koji sa sinom (15), kćeri (18), suprugom i malim djetetom spava u tavanskim prostorijama. Nažalost, nema grijanja i strepe kako će kada dođe zima jer je struja vrlo skupa.

Kuća potpuno uništena

- Čovjek se nikad ne smije predati. Uvijek se mora boriti, pogotovo za obitelj. Mene naprijed guraju moja djeca - kći je četvrti razred gimnazije, sin je prvi srednje, najmlađa će sad napuniti dvije godine. Oni mi daju snagu. Hranimo životinje da si olakšamo i, eto, snalazimo se na svakojake načine - govori nam Branko.

A srećom koju su unijeli u domove dviju petrinjskih obitelji zadovoljni su i dobrotvori, Viktor Piel i Katica Vraneša. No i oni su još pod dojmom sudbine i života koji žive obitelji na Banovini. Kako su nam objasnili, novac sakupljaju još od proljeća, no željeli su ga uručiti izravno obiteljima kojima je potreban.

- Jako su nas ganula stradanja u Petrinji koja smo u ponedjeljak vidjeli. Mnogo kuća izvana izgleda dosta dobro, ali u njima se ne može stanovati i shvatili smo da je situacija još mnogo lošija. Uopće ne možemo zamisliti kako će ti ljudi u toj siromašnoj regiji smoći snage obnoviti domove. Vidjeli smo i obitelji koje žive u kontejnerskom naselju, nemaju dobru zaštitu protiv vrućine, a kamoli protiv nadolazeće zime - rekao nam je Piel.

'Jaki ste, uz vas smo'

Oduševljen je. kaže, snagom tih ljudi unatoč situaciji u kojoj su se našli, njihovom nadom i vjerom u budućnost.

- I zato smo odlučili donirati novac obiteljima s djecom. Iako je iznos simboličan, htjeli smo da ljudi osjete da nisu sami. Htjeli smo im pokazati da su jaki i poručiti da smo na vašoj strani - rekao nam je Piel u telefonskom razgovoru. A Katica Vraneša kaže da su sa sakupljenih 15.000 eura odlučili razveseliti dvije obitelji kojima je pomoć zaista potrebna.

- Raspitali smo se i odlučili se za ove dvije obitelji. Čekali smo da i Viktor Piel može doći u Hrvatsku i uručiti donacije tim obiteljima - rekla je Vraneša.