Njemački lanac trgovina Aldi skraćuje radno vrijeme zbog štednje električne energije

Lanac diskontne trgovine Aldi odlučio je u sklopu mjera štednje električne energije zatvoriti svoje poslovnice sat vremena ranije, priopćeno je u srijedu iz uprave koncerna.

- Prilagodit ćemo radno vrijeme brojnih podružnica i tako pridonijeti cilju uštede energije- poručila je uprava kompanija Aldi Nord.

Trgovine ovog lanca, koji je uz Lidl najveći lanac samoposluživanja u Njemačkoj, u pravilu su otvorene do 21 sat, a u gradskim središtima i do 22.

Podružnice bi se u ovoj zimskoj sezoni trebale zatvarati u 20 sati, osim tamo gdje to nije moguće poput tržnih centara.

Maloprodaja u Njemačkoj se nalazi pod pritiskom zbog drastičnog povećanja cijena energenata koje pogađa sektor prijevoza i sektor logistike trgovina.

Ostali vodeći lanci u Njemačkoj do sada su, međutim, odbijali skraćivanje radnog vremena tvrdeći kako to ne bi značajno pridonijelo uštedi energije s obzirom na to da mnogi sustavi, poput sustava rashlađivanja namirnica, moraju biti u pogonu 24 sati dnevno.

Lanac trgovina Rewe je poručio kako želi pridonijeti ispunjenju vladinog plana uštede 30 posto energije, ali ne želi da to ide na štetu kupaca.

Od početka rujna u Njemačkoj vladaju nova pravila za uštedu energije u gospodarstvu pa tako i u maloprodaji. Tako će se noću isključivati rasvjeta izloga, a ulazi u trgovine više neće smjeti biti stalno otvoreni kako bi se izbjegao gubitak topline.

