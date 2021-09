Pulski su vatrogasci u utorak imali čak dvije intervencije spašavanja njemačkih turista, a koji su se bacili sa stijena u more i povrijedili kralježnice.

Na intervenciju su skupa s djelatnicima Hitne vatrogasci izašli sa dva vozila i četvoricom vatrogasaca, a koji su se spuštali do nepristupačne obale Rt-Kamenjak kako bi ozlijeđene predali medicinarima.

Od glasnogovornice PU istarske Nataše Rogić doznajemo da je pulska policija dojavu o nesreći dobila u utorak oko 13 sati, te da je na rt-u Kamenjak prilikom skakanja u more teško ozlijeđena 34-godišnja njemačka državljanka. Utvrđeno je da je žena skočila u more s visine od oko 2 do 3 metra pri čemu se teško ozlijedila te je zadržana na liječenju u pulskoj bolnici.

Sat vremena kasnije, oko 14 sati policija je zaprimila dojavu i da je na rt-u Kamenjak, svega 100 metara dalje, prilikom skakanja u more teško ozlijeđen i 20-godišnji njemački državljanin koji je skočio s visine od oko 1,5 metara. Zadržan je u pulskoj bolnici na liječenju.

Kako neslužbeno saznajemo, oboje njemačkih državljana zaprimljena su u teškom, no srećom nisu slomili kralježnicu.