Kazao je to Robert Habeck, ministar gospodarstva najvećeg europskog gospodarstva.

"Imamo 300 tisuća otvorenih radnih mjesta. Očekujte da će to porasti na milijun i više", kazao je Habeck, vođa Zelenih, na novinskoj konferenciji.

"Ako ne popunimo tu rupu imat ćemo stvarne probleme s produktivnošću", dodao je.

"Naravno, to znači kvalificiranije poslove, usavršavanje i bolje mogućnosti zaposlenja te bolje mogućnosti za obitelji, ali u Njemačkoj to zasigurno znači i jačanje useljavanja u svim područjima - za inženjere, obrtnike, njegovatelje. Još trebamo to organizirati", rekao je Habeck, vicekancelar koalicijske vlade pod vodstvom socijaldemokrata Olafa Scholza.

Njemački ekonomski institut procjenjuje da će se broj radnika ove godine smanjiti za više od 300 tisuća zbog umirovljenja.

Očekuje se da će se 2029. broj radnika smanjiti za više od 650.000, pa će na tržištu rada 2030. nedostajati otprilike 5 milijuna radnika.

Broj zaposlenih Nijemaca porastao je na gotovo 45 milijuna 2021., usprkos pandemiji covida-19.

Nakon desetljeća niske stope nataliteta, manjak radne snage demografska je tempirana bomba za njemački mirovinski sustav koji će trebati financirati sve manji broj radnika, dok se broj umirovljenika koji sve duže žive povećava.

Vladajuće stranke dogovorile su prilikom pregovora o formiranju koalicije smanjenje prepreka za uvoz kvalificirane radne snage, dok su minimalnu satnicu povećali na 12 eura.