Nobelovu nagradu za mir dobili Denis Mukwege i Nadija Murad

Kongoanski ginekolog Denis Mukwege i jezidska aktivistica Nadija Murad dobitnici su ovogodišnje Nobelove nagrade za mir za svoju borbu protiv korištenja seksualnog nasilja kao oružja u ratu, objavio je u petak Norveški odbor za dodjelu Nobelove nagrade.

Nadia Murad, awarded the 2018 Nobel Peace Prize, is the witness who tells of the abuses perpetrated against herself and others. She has shown uncommon courage in recounting her own sufferings and speaking up on behalf of other victims.#NobelPrize pic.twitter.com/NeF70ig09J