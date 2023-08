Noćas vrhunac vodenog vala: Diljem zemlje obilne oborine, 2 regije u crvenom. Moguća i tuča

Umjereno do pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom, obilnije i izraženije u noći i u prvom dijelu dana, a lokalno je moguće i grmljavinsko nevrijeme, osobito u Dalmaciji. Sredinom dana i poslijepodne na Jadranu i predjelima uz njega češća sunčana razdoblja, no i dalje ponegdje kiša i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, lokalno i jak, poslijepodne zapadni i jugozapadni. Na Jadranu podno Velebita u noći i ujutro bura, zatim umjeren i jak sjeverozapadnjak, u Dalmaciji umjereno i jako jugo i južni vjetar. Najniža temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu od 18 do 23 °C. Najviša dnevna uglavnom od 20 do 24, na Jadranu između 24 i 28 °C, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za subotu.

Foto: DHMZ

Krajem petka i u noći na subotu doći će do formiranja visinske ciklone uz stvaranje hladne kaplje (visinska ciklona; posebno u toplo doba godine očituje se vrlo nestabilnim vremenom s grmljavinama, pljuskovima, a često i tučom). Os doline uz visinsku ciklonu će se tijekom subote premještati preko Hrvatske, upozoravaju iz DHMZ-a.

U Kninu za proslavu kiša

Obzirom na obilježavanje predstojeće obljetnice Oluje u Kninu, na kninskom području bit će izraženih pljuskova i grmljavine najvjerojatnije u petak kasno navečer, u noći na subotu te u subotu ujutro uz lokalno obilne oborine (između 40 i 70 mm).

Foto: čitatelj 24sata

U subotu umjereno do pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima i grmljavinom te osjetno svježije. Još uvijek mjestimice može biti obilnije kiše, izraženije na sjeverozapadu zemlje te u Dalmaciji, osobito na jugu.

U nedjelju postupno smirivanje vremena, ali još valja računati na povremenu kišu.

Dižu se vodostaji rijeka, pratite upozorenja meteorologa

Preporuka je sve aktivnosti na otvorenom prilagoditi vremenskim prilikama te svakodnevno pratiti vremenske prognoze i upozorenja na opasne vremenske pojave.

Prognozirane obilne i intenzivne oborine tijekom sljedećih nekoliko dana na području Slovenije, Austrije i Hrvatske bi mogle tijekom sljedećeg vikenda u Hrvatskoj uzrokovati naglo i značajno podizanje vodostaja na gornjem dijelu sliva Save te slivovima njenih pritoka (Kupa, Dobra, Mrežnica, Korana, Sutla, Krapina, itd.), na Muri i na Dravi te slivovima Drave u gornjem dijelu (Bednja, Plitvica, itd.). Hidrološke postaje na navedenim rijekama bi mogle doseći značajne stupnjeve obrane od poplava. To će prvenstveno ovisiti o oborini koja će pasti na pojedinim slivovima te operativnom radu hidroelektrana.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Opožarena područja u Dalmaciji su izrazito osjetljiva na bujične poplave, jer tlo nije u mogućnosti primiti vodu iz oborine te je na ta područja potrebno obratiti dodatnu pozornost osobito tijekom subote.

Vrhunac vodnog vala u noći na subotu

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đurković upozorio je u petak navečer da će vodeni val biti izrazito visok, na razini 2010., kada je, zbog nabujalih rijeka, bilo problema na desnoj obali Save, na velikogoričkom području.

Upitan hoće li problema biti i ovaj put, rekao je da su od tada nadvišeni nasipi, no da postoji određena nepoznanica koja će količina vode doteći iz Slovenije koju su pogodile katastrofalne poplave.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Za gospićku i riječku regiju danas je do ponoći na snazi crveno upozorenje zbog jakih kiša i grmljavinskog nevremena.

- U noći na subotu i prvom dijelu subote u Slavoniji, Baranji i Srijemu oblačno i kišovito. Moguće je i grmljavinsko nevrijeme praćeno tučom, obilnijom oborinom i pojačanim vjetrom. Popodne sa zapada smanjenje naoblake. Puhat će umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar - prognozira meteorologinja Kristina Klemenčić Novinc.

Kiša sutra diljem zemlje

U središnjoj Hrvatskoj bit će malo svježije. Prijepodne mjestimice kiša, mogući su i izraženiji pljuskovi, a u noći može biti i nevremena. Od sredine dana sunčana razdoblja uz sve rjeđu kišu.

Duž obale sjevernog Jadrana puhat će umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak, a podno Velebita ujutro i bura. Na zapadu zemlje promjenjivo s kišom i grmljavinom, češće u gorskim krajevima. Popodne će se naoblaka smanjiti.

Foto: DHMZ

U Dalmaciji toplije i vrlo nestabilno. Bit će nevera praćenih obilnim oborinama, moguće i pojačanim vjetrom te grmljavinom i tučom. Nevere su vjerojatnije u noći i prijepodne.

Na krajnjem jugu Hrvatske promjenjivo s kišom, a ujutro može biti i grmljavinskog nevremena. U drugom dijelu dana kidanje naoblake, prognozira Klemenčić Novinc.