<p>Počasno zaštitna bojna dobro je ekipirana postrojba sastavljena od četiriju satnija. Osim za protokole i ceremonije, zaduženi su za osiguranje predsjednika RH, vlade i ministra obrane.</p><p>Počasno- zaštitna bojna je, međutim, puno puta - daleko od očiju javnosti - bila izložena tretmanu koji bi se moglo nazvati politizacijom, privatizacijom, a katkad i ponižavanjem. Vojnici Počasno-zaštitne bojne, kažu nam izvori iz te postrojbe, imali su poseban zadatak brinuti se o Kolindinoj kujici Kiki. A taj zadatak nije bio ni jednostavan ni zabavan.</p><p>- To neodgojeno pašče izazvalo je toliko štete po porezne obveznike da je to strahota. Umalo je uništila plavi tapison u Uredu, i što je još važnije, one vrijedne stare tepihe u Kabinetu, a na svoje oči sam vidio kako mokri na tepihu kraj ‘Tuđmanova stola’. Tako da će tapison morati mijenjati pa će sad mediji valjda napadati novu upravu zbog rastrošnosti i izbacivanja tepiha jer je plave boje. To su sve državne stvari, državno vlasništvo koje je ovim neodgovornim potezom privatizirano i devastirano - kaže naš izvor.</p><p>Tri žene, kažu naši sugovornici, prema pripadnicima PZB-a ponašale su se osiono, bahato, a kad je predsjednica spavala u uredu, vojnici su morali tjerati paunove Juraja i Juricu, čije glasanje onemogućuje miran san...</p><p>Ne treba ni opisivati koliko je poniženje vojnike koji se naporno školuju i prolaze težak dril kako bi došli do samog vrha oružanih snaga prisiljavati da čuvaju psa i noću rastjeruju paunove koji kriješte. Nasreću, barem Kika nije ostala u Uredu, a Milanoviću paunovi ne smetaju, barem ne oni na Pantovčaku.</p><p>Kujica Kika je, doznajemo, imala predvidivu sudbinu</p><p>- Kolinda je kujicu koju je usvojila radi predizborne kampanje povela sa sobom s Pantovčaka, da bi je nekoliko dana kasnije pred kamerama prijateljskih medija - koje su se u šest sati ujutro sasvim slučajno našle u blizini njezina stana - prošetala po centru Zagreba kako bi se vidjelo da brine o njoj, svojoj psećoj ljubavi.</p><p>Neko vrijeme nakon gašenja reflektora Kika se, međutim, odselila iz centra. Jednom je viđena u nekom hotelu za pse, a izvori bliski bivšoj predsjednici kažu kako je nakon toga Kika preseljena kod nekih prijatelja.</p><p>Nakon vjerojatnog izbora Kolinde Grabar Kitarović u Međunarodni olimpijski odbor možda će bivša predsjednica posegnuti za obrazloženjem prema kojemu joj žestok tempo međunarodnih sportskih obaveza više ne omogućuje držanje psa pa je Kiku zato - shrvana od tuge, ali odgovorna - morala povjeriti u prijateljske ruke.</p><p>Vojnici počasne bojne sretni su da te ruke nisu njihove.</p><p>U svakom slučaju, nije osobito vjerojatno da će kujica dočekati mirnu starost u centru Zagreba, gdje će je supružnici Kitarović svakodnevno izvoditi u šetnju.</p><p>Ipak, neki ostaci “Kolindina režima” u Uredu i dalje ljudima zagorčavaju život.</p><p>- Mi u Uredu smo de facto bili u poluvojnom režimu od 2015. do 2020. Bili smo na rubu snaga, a neke stvari su i dalje ostale, npr. provjera na detektoru metala za zaposlenike koja se radi svaki put kad ulazimo u Aneks, pa su nas provjeravali i kad nekoliko puta dnevno zbog posla moramo ulaziti u zgradu i izlaziti iz nje.</p><p>Ta vrsta provjere uvedena 2015. i dalje je, kako čujemo, na snazi, kažu nam bivši djelatnici Ureda, koji otkrivaju da je radni ritam predsjednice bio znatno ležerniji nego što je javnost mislila.</p><p>- To je bila tajna za koju nitko nije mogao znati. Izvan programa domaćih ili inozemnih putovanja, koja su bila snažno medijski popraćena, vladala je ležernija atmosfera. Dakle, predsjednica po dva, tri dana nije dolazila u Ured, a kad je i dolazila, često bi prespavala u apartmanu Kabineta. I sva trojica su imali veće količine posla, samo ih nisu pokazivali kroz TV programe, pa su se, posebno u zadnje vrijeme, novinari raspisali kako je bila jako vrijedna na putovanjima u zemlji i inozemstvu.</p><p>Dodao bih, samo tad i nigdje drugdje.</p><p><em><strong>*Cijeli tekst o životu iza zidova Pantovčaka pročitajte u novom Expressu koji je na kioscima od petka 19. lipnja</strong></em></p>