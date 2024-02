Noćna akcija kod Virovitice: 'Stoj, policija! Palimo rotirku i vodimo vas u rađaonicu'

Supruga me probudila u noći na subotu oko 2,30 sati i kazala kako joj je pukao vodenjak te mora žurno u bolnicu. To je bilo u jednu ruku iznenađenje, jer se supruga dan ranije bila na kontroli gdje su joj rekli da je termin za porod 19. ovog mjeseca. No, dječaku se doista žurio pa je na svijet došao devet dana ranije - rekao je Matej Košorog (26). Njegov Audi slatinskih registarskih oznaka, u sitnim je noćnim satima zaustavila policija dok se kretao iz smjera Slatine prema Virovitici žureći odvesti suprugu u rodilište.