Noćna šaputanja: Marić i Ivica nalazili se tajno u Gazdinoj vili

Ministar iz Vlade tajno noću dolazi na parkiralište. Mijenja auto, voze ga u kuću obraslu šibljem u kojoj godinama nitko ne živi. Tamo ga čega Gazda i najmoćniji poslovni čovjek u zemlji.

Opisano izgleda kao da je scenarij za neki kriminalistički film. Ali nije. Ministar financija Zdravko Marić upravo se tako sastajao s Ivicom Todorićem, i to nakon što je Todorić prepustio cijeli koncern Vladinu izvanrednom povjereniku, ali prije nego što je pobjegao u London i prije nego što je otvorena istraga protiv njega u kojoj ga terete da je izvukao 1,4 milijarde kuna iz Agrokora. Detalje sastanaka koje Marić nije htio komentirati, ali niti demantirati, detaljno je opisao Todorić na svojem blogu. Treba podsjetiti da je Marić u vladu Tihomira Oreškovića došao upravo iz Agrokora, gdje je bio zadužen za financijska tržišta. Upravo zbog mogućeg sukoba interesa, Marić je tvrdio da se isključivao iz bilo kakvih odluka oko Agrokora. Naravno, poslije je ispalo da je on sudjelovao i na sastancima na kojima se odlučivalo o Agrokoru te išao kao izaslanik premijera Plenkovića k Todoriću u veljači 2017. Ali se dosad nije znalo da se sa svojim bivšim gazdom sastajao i nakon što je država preuzela kontrolu nad Agrokorom.

- Sastanak bi bio dogovoren uvijek kasno navečer, oko 21 sat, i to preko Ivana Crnjca (bivši financijski direktor Agrokora, op. a.). Marić bi svojim autom došao na parkiralište Doma sportova, preuzeo bi ga moj prijatelj koga sam zamolio da ga sačeka i doveo bi ga u jedan stan na Pantovčaku 198. Sastanci su svaki puta trajali oko jedan sat, a ja sam inicirao sastanke upravo iz razloga što je g. Marić jedno vrijeme radio u Agrokoru - napisao je Todorić.

Adresa na Pantovčaku, elitnom dijelu Zagreba, je inače vila Todorićevih u kojoj je obitelj prvotno živjela, prije preseljenja u Kulmerov dvorac. Ima dvije prostrane etaže, sad glasi na sina Antu, ali u njoj u to doba nitko nije živio.

Todorić je objavio ove detalje potaknut iskazom Martine Dalić Uskoku, koja je rekla da je Marić predložio člana tzv. grupe Borg, koja je pisala zakon o Agrokoru. Radi se o Tonćiju Koruniću, brokeru koji je, prema Todoriću, time dobio insajderske informacije.

- Marić je predložio osobu koja je u sukobu interesa. Marić je samim tim bio u sukobu interesa i radio kazneno djelo, davao je i informacije kao bivši zaposlenik Agrokora koje su pogodovale lešinarskom fondu - objasnio je Todorić razloge udara na Marića.

Todorić je iznio i još pikanterija, primjerice, da vjeruje da je Marić bio ozvučen. Ali odmah se zatim opovrgnuo jer je napisao da je Marić odavao insajderske informacije kad su izlazili van.

- Na sastancima sam prezentirao Mariću informacije o Agrokorovoj strategiji i potencijalu, regionalnoj snazi, sinergijama i dugoročnoj viziji kompanije. Istina, on je uglavnom šutio, a kad sve ovo danas vidim, pretpostavljam da je bio ozvučen, sve kako bi radio protiv Agrokora i u korist Borg grupe. Interesantno, s obzirom na to da se radilo o noćnim satima, trebalo se iz garaže dovući do ulaznih vrata, a bilo je grmlja, drveća... E tu je bio spreman reći nekoliko stvari. Sjećam se da mi je rekao da je Dalićku doveo Božinović u Vladu, da vrlo važnu ulogu ima AlixPartners, da je Bricelj jedna od važnijih figura, da se Plenković snažno povezao s Knightheadom i da najveći utjecaj na Plenkovića ima Tena Mišetić - napisao Todorić.

Branimir Bricelj je jedan od sastavljača zakona i kasnije savjetnika, Knighthead je fond koji je kupovao obveznice Agrokora, vodio odobrenje roll up kredita i sad je drugi najveći suvlasnik novog Agrokora. Tena Mišetić je bivša Plenkovićeva asistentica u Bruxellesu, danas zaposlenica Ureda premijera.

Zdravko Marić nije htio dati nikakva dodatna obrazloženja zašto se sastajao s Todorićem. Rekao je da to ne može komentirati, ali ni demantirati.

- Sve ću objasniti pred Povjerenstvom za sprečavanje sukoba interesa - rekao je ministar financija.

Povjerenstvo je inače zatvorilo slučaj protiv Marića, ali ga je ponovno otvorilo. I to nakon svjedočenja Martine Dalić da je Marić bio na sastancima s Todorićem i o Todoriću koje je Vlada prije zanijekala.

Povjerenstvo za sprečavanje sukoba potvrdilo nam je da će uključiti i ove tajne sastanke s Todorićem.

- U obnovljenom postupku ćemo uzeti i sve nove okolnosti relevantne za donošenje odluke - odgovoreno nam je iz Povjerenstva.

Pitali smo i Vladu je li možda premijer Andrej Plenković ili netko drugi dao nalog Mariću da se nalazi s Todorićem. I to zato što je ranije bivša minsitrica Martina Dalić svjedočila da su ona i Marić upravo po nalogu premijera razgovarali s Todorićem kad se kriza u Agrokoru tek zakotrljala početkom prošle godine. U Vladi su iznenađeni.

- Predsjednik Vlade do jutros nije znao za navedene sastanke. Prema tome, za njih nije ni mogao davati bilo kakve naloge - poručio nam je Marko Milić, glasnogovornik Vlade.

Poslali smo i Vladi uz to i upit - ako nije znao za njih, smatra li Vlada da je Marić ušao u potencijalni sukob interesa te možda odao povjerljive informacije i prekršio pravila ponašanja da se izuzme od bilo kakvog odlučivanja o Agrokoru? Na to nismo dobili odgovor, ali jasno je da su ti sastanci nova velika neugodnost i za Vladu i za samoga ministra Marića. Jer ministar koji je tvrdio da se izuzima od Agrokora održavao je kontakte s Todorićem.

