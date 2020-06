Nogometna legenda napala tri žene i dijete: "Uhvatio me za vrat pred sinom"

U subotu ujutro tri žene i dijete iz Zagreba otišli su na more u Privlaku. Parkirali su na rubu slijepe ulice, a onda ih je verbalno i fizički napao Josip Skoblar

<p>Proslavljeni hrvatski nogometaš Josip Skoblar napao je tri žene i dijete u subotu ujutro na cesti u Privlaci. Vikao je na njih, mahao krampom, a jednu od njih je uhvatio za vrat i ozlijedio joj nogu. Jedna od napadnutih žena je osoba s invaliditetom i onkološki pacijent. Dio napada je snimljen, a snimka je u posjedu 24sata.</p><p><strong>Pogledajte video vijesti:</strong></p><h2>Napad zbog parkiranja</h2><p>Gospođa koju je Skoblar izravno fizički napao zamolila nas je za anonimnost iz straha za svoju djecu. Njeni podaci, kao i liječnički nalazi, poznati su redakciji. Međutim, njene prijateljice Mirjana Filipović i Ksenija Kahlina, koje su bile prisutne na mjestu događaja, inzistirale su na objavi svojih identiteta i fotografija.</p><h2>"Seljačine, Balkanci"</h2><p>Josip Skoblar (79) je jedini Hrvat koji je dobio Zlatnu kopačku, nagradu za najboljeg strijelca Europe. Ovaj bivši trener Dinama, Rijeke i Hajduka također je član Marseilleove Kuće slavnih, a s reprezentacijom Jugoslavije je 1962. stigao do polufinala Svjetskog prvenstva. Mirjana, Ksenija i treća prijateljica imaju nešto skromnije biografije. Mirjana je civilni invalid Domovinskog rata, Ksenija je profesorica engleskog i talijanskog jezika, a treća prijateljica koja je u Privlaci bila s maloljetnim djetetom radi kao zdravstvena djelatnica. Sve tri su krenule iz Zagreba na dva dana odmora na moru, ne sluteći da će pola skraćenog ljetovanja provesti na policiji. Razgovarali smo s Mirjanom i trećom prijateljicom, onom koja je htjela ostati anonimna.</p><p>- To je bilo u Privlaci. U potrazi za dobrom plažom smo skrenuli i vozili slijepom ulicom dok nismo došle do kraja asfalta. Nije bilo nikakvog znaka, a oko nas je bilo par kuća - počinje priču napadnuta žena.</p><p>Parkirali su automobil na rubu asfalta i ušli u more.</p><p>- S gornje strane ceste je nekakva ograda, a s donje plaža. Izgledala je ugodno. Nikoga nismo smetale. Kupale smo se oko sat vremena, nas tri prijateljice i moj sin i taman smo mislili krenuti dalje. Odjednom, dolazi prema nama čovjek u terencu. Stao je iza našeg auta i počeo galamiti i prostačiti. Ja sam prvo mislila da nešto nije u redu s njim - kaže nam žena. Mirjana dodaje da im je vikao da su ‘seljačine’ i ‘Balkanci’. Svejedno, žena koja je došla sa sinom pokušala ga je urazumiti.</p><p>- Odmah sam ga pitala treba li maknuti auto, a on je svejedno vikao. Iako sam odrasla osoba, izašla sam goloruka iz mora i bilo me strah. Tu su mi bili sin i Mirjana kojoj je amputirana noga i onkološki je bolesnik - priča nam potresena gospođa. Galama je bila samo uvod u još veći incident.</p><h2>"U jednom momentu me hvata za vrat"</h2><p>- Kad sam izašla, on je kod svog auta već bio s krampom. Jedino sam uspjela zgrabiti mobitel i upaliti snimanje. Sad je on nama zakrčio put i nismo mogle nazad. Stajao je s tim krampom i ja preko njega nisam mogla. U jednom momentu me hvata za vrat i guši me. Bila sam u tolikom šoku da se sad točno ni ne sjećam što je dalje bilo. Moje dijete me gleda, razumijete li? - uzrujana je gospođa. </p><p>Snimka izgleda uznemirujuće. Na njoj se čuje kakofonija glasova, vidi se kako Skoblar u ruci drži kramp. Psuje i vrijeđa. Srećom, odustao je od daljnjeg sukoba.</p><p>- Ne znam što mu se dogodilo. U jednom trenutku se vratio natrag sa svojim autom i ušao u svoje dvorište. Mi njemu uopće nismo zapriječili put naprijed. Tamo naprijed nema ničega. Njegova kuća je bila iza nas - govori nam gospođa. Potražili smo tu adresu na katastru i zbilja, kuća čiji je vlasnik Josip Skoblar, nalazi se nekoliko metara dalje od kraja asfalta. Preplašene žene i dijete požurile su prijaviti slučaj policiji. </p><p>- Brzo smo izvezle naš auto i otišle. Želim se zahvaliti ninskim policajcima koji su bili vrlo korektni. Nakon toga smo otišli u Zadar gdje smo bile dva sata na policijskom saslušanju. Otišla sam i na hitnu gdje su me pregledali - kaže nam žena. Zadarska policija nam je potvrdila da su zaprimili prijavu o verbalnom i fizičkom napadu te da je krim istraga u tijeku. U nalazu sa zadarske hitne utvrđene su ogrebotine i crvenilo na vratu i potkoljenici. Fizičke ozljede nisu teške, ali napadnuta žena je iznimno uzrujana.</p><p>- Nikad se nisam susretala s takvim nečim. Potreslo me da netko na vas, na javnom dobru, može dignuti ruku. I to na slabijeg od sebe. Na tri žene i dijete. Da sam ne znam što napravila, nije u redu. Ne znam zašto ima toliko bijesa u sebi - kaže nam uznemirena gospođa. </p><h2>Skoblar kaže da mu je žao</h2><p>Iz zadarske policije su nam potvrdili da je zaprimljena kaznena prijava te da je u tijeku utvrđivanje svih okolnosti. Skoblar nam je preko svoje kćeri Josipe poručio da mu je žao.</p><p>- Bila je burna reakcija. Ipak, na početku te slijepe ulice jasno je naznačeno da nije dopušteno parkiranje i zaustavljanje. Već godinama zovemo policiju zbog ljudi koji parkiraju na putu i na plaži, a ovaj auto je bio parkiran na tuđem terenu. Vjerojatno mu se to godinama nakupljalo. Naravno, to nije izlika za burnu reakciju i on se duboko ispričava zbog toga - kazala nam je Skoblarova kći.</p>