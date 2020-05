Nos za biznis šefa HNS-a: Ako ti otkažu let, zovi Vrdoljaka...

Bivši ministar, potpredsjednik Sabora i saborski zastupnik Ivan Vrdoljak nedavno je kupio tvrtku koja putnicima spašava novac od propalog ili odgođenog leta. Predsjedniku HNS-a možete se javiti ako vam avion kasni ili je polazak otkazan.

POGLEDAJTE VIDEO: Aerodrom koji je velik kao 98 nogometnih igrališta

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Za simboličnu naknadu provjerit će vam ostvarujete li pravo na povrat novca, a kako vidimo s njegove stranice www.naknada-otkazan-let.com, izgleda da su nesuđeni putnici zadovoljni. Već ima pozitivnih recenzija. Nekima je, tvrde u komentarima, spasio stotine eura.

Kao direktor firme Flight Delay Vrdoljak se u Sudski registar upisao 18. prosinca. Kupnjom ove tvrtke osnovane 2018. i registrirane kao j.d.o.o., sa 100 kuna početnoga kapitala, HNS-ovac je dobio računalne programe i aplikacije za praćenje, baze podataka, web stranicu, licenciju i domenu.

U zaglavlju stranice www.naknada-otkazan-let.com, gdje možete poslati upit kako biste saznali koje opcije povrata ostvarujete, nalazi se i logo Vrdoljakove druge tvrtke, Livit, osnovane 2018. A sa stranačkim kolegom Klementom Bašićem suvlasnik je firme Sunčani Žnjan, koja je investirala milijune u gradnju objekata u splitskom priobalnom kvartu.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL - Izgleda da sam najveći vizionar Hrvatske, koji bolje od Babe Vange predviđa što će se odigrati za tri mjeseca. No šalu na stranu. One koji misle da sam htio na koroni zaraditi moram razočarati. Naime, EU je donijela odluku po kojoj zabranjuje zaradu na naknadama koje bi se mogle dobiti zbog otkazanog ili zakašnjelog leta. Moj prijatelj odvjetnik mi je u jednom razgovoru spomenuo kako radi neka zastupanja pojedinaca i da tu postoji potencijal za zaradu. Stavili smo na papir sve troškove i planove te sam zaključio kako je to posao budućnosti jer će putnici i turisti ubuduće tražiti sve veću zaštitu svojih prava. Evo što konkretno radimo. Putniku kasni let dva-tri sata, ili je otkazan, ili im se zagubila prtljaga. Javi se nama i kaže koji ima problem, a mi potom sve ostalo pravno rješavamo. Potražujemo od kompanija u ime klijenata naknadu štete i, ako je naplatimo, uzimamo 25 posto od naknade. Ljudi zapravo niti ne znaju da imaju to pravo, a i kad znaju, teško s velikim kompanijama sami izađu na kraj jer ne znaju gdje, što ni kako uopće treba poslati i tražiti. Inače, lani sam imao jednu uplatu od Lufthanse i to je do sada jedina uplata - tvrdi Vrdoljak.

Dodaje da se u privatni biznis vratio nakon što je završio zastupnički mandat u Saboru.

- Nisam uzeo šest mjeseci pune i šest mjeseci pola plaće nego sam se vratio u privatnike, gdje sam i počeo 1999. Nisam dužnosnik, ne podliježem Zakonu o sukobu interesa - kaže.

Tema: Hrvatska