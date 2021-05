Nositeljica stranke Možemo za Vijeće gradske četvrti Trnje Frana Laća jutros je trgala predizborne stranačke plakate.

- Sjedio sam na terasi kafića i pio kavu. Vidio dam dotičnu kako vidno nervozna trga redom sve stranačke plakate na zagrebačkoj Savici, iako su bili minimalno 50 metara udaljeni od svakog biračkog mjesta - ispričao nam je Šime Kovač, inače član HDZ-a.

Zamolio ju je da prestane to raditi jer nije korektno, ali se kaže, ona na molbu oglušila i nastavila dalje. Nije mu preostalo drugo pa je pozvao policiju koja je ubrzo stigla na teren. No njemu i kolegi kazala je tek da je smetaju plakati svih opcija, no zanimljivo je kažu što one platforme Možemo nije dirala.

- Dobili smo dojavu u 9:10 sati da u Ulici Vladimira Ruždjaka žena trga plakate. Izašli smo na teren i utvrdili kako nema elemenata kaznenog djela ili prekršaja - kažu u zagrebačkoj policiji.

Iz Možemo poručuju kako cijeli slučaj provjeravaju te da će se o njemu naknadno očitovati.

