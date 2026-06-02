Doznajemo detalje nove akcija policije i carine: Uhitili ekipu zbog šverca više tona duhana

Zagrebačka i koprivničko-križevačka policija, u suradnji s Carinskom upravom, jutros su po nalogu USKOK-a započele veliku akciju uhićenja i provođenja hitnih dokaznih radnji. Istražitelji provode akciju na području Zagreba, Zagrebačke i Dubrovačko-neretvanske županije. Pod istragom je više osoba koje USKOK sumnjiči za počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, nedozvoljene trgovine te izbjegavanja carinskog nadzora u sastavu tog udruženja.

Policijski službenici i carinici pretražuju lokacije i prikupljaju dokaze, nakon čega će osumnjičene prepratiti na ispitivanje.

- USKOK će nakon ispitivanja svih osumnjičenika donijeti službenu odluku o daljnjem postupanju u ovom slučaju i o tome pravodobno obavijestiti javnost - priopćili su iz USKOK-a.

Kako neslužbeno doznajemo, grupu se sumnjiči za krijumčarenje i preprodaju velikih količina rezanog duhana i cigareta. Navodno je riječ o više od deset tona duhana i pet milijuna cigareta.