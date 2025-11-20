Nova akcija USKOK-a: Uhićen bivši šef psihijatrijske bolnice, sumnja se na malverzacije

Kako 24sata doznaje, u najnovijoj akciji uskoka uhićen je bivši ravnatelj Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru, Vladimir Grošić. On je s te pozicije naprasno smijenjen u listopadu, a tad se po kuloarima pričalo da je to zbog malverzacija s građevinskim radovima na dnevnoj bolnici. Kasnije je to potvrdio i sam Grad Zagreb.

Naime, gradonačelnik Tomašević je zatražio kontrolu postupaka nabave i izvršenja ugovora na objektu Dnevne bolnice za ovisnosti Klinike za psihijatriju Sveti Ivan od Gradskog ureda za unutarnju reviziju i kontrolu. Utvrđene su nepravilnosti koje su dostavljene Upravnom vijeću Klinike. Na sjednici održanoj 29. listopada Upravno vijeće je donijelo odluku o razrješenju ravnatelja Grošića.

- Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provode policijski službenici Uprave kriminalističke policije. Navedene radnje provode se na području Zagreba, Velike Gorice i Kutine u odnosu na više fizičkih i pravnih osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela vezana za izvođenje građevinskih radova u jednoj zdravstvenoj ustanovi u Zagrebu. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost - kažu iz Uskoka.

Grošić je poznat javnosti i kao vještak iz slučaja Severine i Milana Popovića oko borbe za skrbništvo nad sinom. Donio je mišljenje da bi dječak trebao živjeti s ocem, a Severina ga je prozvala jer ju je tražio da se nađu u Maksimiru. Na kraju je svjedočio u postupku protiv Gzima Redžepija, gdje se ono što je govorio na sudu razlikovalo od onoga što je rekao Uskoku.