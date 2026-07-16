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KORUPCIJA?

USKOK U AKCIJI Pridružila im se vojna policija: Među uhićenima je i bivši šef nabave MORH-a?

Piše 24sata,
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USKOK U AKCIJI Pridružila im se vojna policija: Među uhićenima je i bivši šef nabave MORH-a?
Foto: 24sata
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USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost...

Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi Samostalni sektor za vojno policijske poslove Ministarstva obrane Republike Hrvatske u suradnji s Policijskim upravama zagrebačkom, istarskom i zadarskom.

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Navedene radnje provode se na području Zagreba, Istarske i Zadarske županije u odnosu na dvije osobe za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela, javlja USKOK. 

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, jedan od uhićenih je bivši šef nabave MORH-a.

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