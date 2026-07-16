USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost...
KORUPCIJA?
USKOK U AKCIJI Pridružila im se vojna policija: Među uhićenima je i bivši šef nabave MORH-a?
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Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi Samostalni sektor za vojno policijske poslove Ministarstva obrane Republike Hrvatske u suradnji s Policijskim upravama zagrebačkom, istarskom i zadarskom.
Navedene radnje provode se na području Zagreba, Istarske i Zadarske županije u odnosu na dvije osobe za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela, javlja USKOK.
USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.
Kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, jedan od uhićenih je bivši šef nabave MORH-a.
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