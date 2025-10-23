Prema dostupnim informacijama, akcija se odnosi na dvije osobe za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela.
Uskok uhitio dvoje ljudi zbog korupcije u Zagrebu i Osijeku. 'Pali' su odvjetnik i poduzetnik
ODVJETNIK I PODUZETNIK
Neslužbeno se doznaje da su uhićeni osječki poduzetnik i zagrebački odvjetnik, navodi Hina.
DVOJE UHIĆENIH
Po nalogu USKOK-a, policijski službenici PNUSKOK-a od jutra provode uhićenja i hitne dokazne radnje na području Zagreba i Osijeka.
Iz USKOK-a su poručili da će, nakon ispitivanja osumnjičenika, donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetu te pravodobno obavijestiti javnost o rezultatima istrage.
