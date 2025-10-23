Obavijesti

News

Komentari 10
NOVA AKCIJA

Uskok uhitio dvoje ljudi zbog korupcije u Zagrebu i Osijeku. 'Pali' su odvjetnik i poduzetnik

Piše Ivan Hruškovec,
Uskok uhitio dvoje ljudi zbog korupcije u Zagrebu i Osijeku. 'Pali' su odvjetnik i poduzetnik
Foto: 24sata

Prema dostupnim informacijama, akcija se odnosi na dvije osobe za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Live
Sortiranje događaja
ODVJETNIK I PODUZETNIK

Neslužbeno se doznaje da su uhićeni osječki poduzetnik i zagrebački odvjetnik, navodi Hina.

DVOJE UHIĆENIH

Po nalogu USKOK-a, policijski službenici PNUSKOK-a od jutra provode uhićenja i hitne dokazne radnje na području Zagreba i Osijeka.

Prema dostupnim informacijama, akcija se odnosi na dvije osobe za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela.

Iz USKOK-a su poručili da će, nakon ispitivanja osumnjičenika, donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetu te pravodobno obavijestiti javnost o rezultatima istrage.

Komentari 10

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025