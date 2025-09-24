Obavijesti

ZAGREB, VIROVITICA I SLATINA

Nova akcija Uskoka: Uhićenja u više gradova zbog korupcije. Uhitili policajce i odvjetnika?

Piše Laura Šiprak, Ivan Štengl,
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

DETALJI

Prema neslužbenim informacijama, policija je po nalogu Uskoka uhitila troje: dva policajca i odvjetnika. Policajci su odvjetniku davali informacije o osobama koje su bile u automobilskim nesrećama, a odvjetnik bi se onda tim osobama javljao i nudio im svoje usluge.

NOVA AKCIJA

Policijska uprava virovitičko-podravska provodi jutros uhićenja  i hitne dokazne radnje po nalogu Uskoka u Zagrebu, Virovitici i Slatini.

Uhićenja se odnose na nekoliko osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela.

Uskok će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

