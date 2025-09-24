Nova akcija Uskoka: Uhićenja u više gradova zbog korupcije. Uhitili policajce i odvjetnika?

NOVA AKCIJA

Policijska uprava virovitičko-podravska provodi jutros uhićenja i hitne dokazne radnje po nalogu Uskoka u Zagrebu, Virovitici i Slatini.

Uhićenja se odnose na nekoliko osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela.

Uskok će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.