Uskok će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost
ZAGREB, VIROVITICA I SLATINA
Nova akcija Uskoka: Uhićenja u više gradova zbog korupcije. Uhitili policajce i odvjetnika?
Live
Sortiranje događaja
DETALJI
Prema neslužbenim informacijama, policija je po nalogu Uskoka uhitila troje: dva policajca i odvjetnika. Policajci su odvjetniku davali informacije o osobama koje su bile u automobilskim nesrećama, a odvjetnik bi se onda tim osobama javljao i nudio im svoje usluge.
NOVA AKCIJA
Policijska uprava virovitičko-podravska provodi jutros uhićenja i hitne dokazne radnje po nalogu Uskoka u Zagrebu, Virovitici i Slatini.
Uhićenja se odnose na nekoliko osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela.
Uskok će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.
Preporučeni članci
${content}