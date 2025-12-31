Nova je godina nova prilika da postanemo bolji i veći ljudi

Iza nas je teška, turobna godina, prepuna podjela u društvu, porasta nasilja, puna grubosti i manjka empatije. Umjesto da postajemo sve demokratskije, a time i sve empatičnije društvo, događa nam se suprotno - društvo smo sve konzervativnijih i grubljih ljudi, netrpeljivost buja. Što nam se dogodilo, odakle toliko mržnje i sebičnosti, toliko nasilja i neznanja? Postali smo društvo koje nazaduje, umjesto da napreduje: ulicama marširaju crnokapuljaši, negira se važnost antifašizma, sve je više nasilja prema ženama i manjinama, negiraju se civilizacijski dosezi, znanost i znanje, sve dobro što je dosad kroz povijest postignuto, što nam je omogućilo da živimo mnogo kvalitetnije i slobodnije nego naši preci.

