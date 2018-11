Nova odgoda: 'Mislim da ćemo rotor zatvoriti iza Nove godine'

U Intervjuu tjedna Media servisa zagrebački gradonačelnik Milan Bandić ispričao se svim građanima, ne samo braniteljima, zbog susreta s Draganom Markovićem Plamom, najavio kada će se zatvoriti rotor Remetinec, ali i odgovarao na pitanja vezana za većinu u Skupštini, ambicijama za Banske dvore i Pantovčak, kao i je li skupljanje bivših SDP-ovaca vid osvete. Najavio je i neke od projekata koji Grad Zagreb očekuju u 2019. S Bandićem je razgovarala urednica Andrea Barać.



Sastanak s Draganom Markovićem Palmom zagrebačkog gradonačelnika izazvao je pravu buru u javnosti, jednako tako i Bandićeva isprika braniteljima putem dnevnih novina uz kritike da se ispričava preko leđa poreznih obveznika. Na upit zašto je izabrao taj način isprike, Bandić je poručio da su oglas i press konferencija bili dostatni, no onda je iskoristio priliku i svim građanima poručio:



- Ja priznam, nisam savršen i pogriješio sam. Ne znajući što je tko je radio. On može doći, on je slobodan građanin i nije napravio ništa. A to što se družio s Arkanom, da sam znao onda ne bih. I sad koristim priliku da se ispričam ne samo braniteljima, nego svim građanima.



U ponedjeljak se u Skupštini odvijala drama, nije bilo kvoruma, ali je na kraju ipak održana rekordno kratka sjednica. Glavno pitanje je ima li Bandić većinu, hoće li proći proračun 6. prosinca i jesu li Neovisni za Hrvatsku još uvijek većina.



- Nikada nitko nije imao apsolutnu većinu u Skupštini i to je dobro. Nisu Neovisni za Hrvatsku napustili većinsku koaliciju. A što će se dogoditi 6. prosinca kada ide proračun? Ako se ne usvoji onda će ići izbori za Gradsku skupštinu - rekao je Bandić.

A ako proračun ne prođe i uslijede izbori?



- Bojim se jedino dragog Boga. Zašto bih se bojao izbora? Nisam ja kukavica - kaže Bandić.



Na spekulacije da bi HNS mogao postati dio većine, što je prošlog tjedna za Media servis predsjednik stranke Ivan Vrdoljak odbacio, i upitan može li zamisliti suradnju s Tomislavom Stojakom, Bandić je rekao:

-To je toliko benigno da ta suradnja ništa ne znači. Ne znam čim se Vrdoljak kiti, nismo mi njega ni molili da surađujemo. To je vjerojatno njegova fiks ideja. Mi možemo surađivati sa svima koje interesira dobrobit Grada Zagreba.



Osvrnuo se i na širenje saborskog Kluba koji sad broji 11 članova. Kaže vrata su otvorena svima koji su na liniji rada i solidarnosti.



- Bit će možda još ljudi koji će prijeći u Klub Stranke rada i solidarnosti. Ja to ne snubim i o tome ne razmišljam. Ako se netko javi, to neću odbiti - kaže Bandić.

Osvrnuo se i na prijavu Živog zida DORH-u za političku korupciju prilikom prelaska bivše HNS-ovke Marije Puh u njegov Klub.



- Nije Bandić snubio Puh pa je ona došla Bandiću, nego je ona otišla iz HNS-a. A zašto? To treba pitati HNS. To je isto kao kad se raziđu žena i muž. Nije žena otišla drugome jer ga je zavoljela, nego zato što ovaj nije položio ispit - rekao je Bandić.



S obzirom na to da je najavio da tu nije kraj, ima li ambicije ući u Banske dvore ili ponovno u utrku za Pantovčak?



- U politici nikad ne reci nikad. Nikakvog zahtjeva za ministarskim mjestom Stranka rada i solidarnosti nije tražila. Nikakva druga mjesta za sada me ne zanimaju. Gradonačelnik Zagreba jesam, a o ovom dvoje za sada ne razmišljam. A vrijeme će pokazati svoje, izbori su pred nama - kaže.

'Dok sam ja gradonačelnik, njima neće biti oprošteno'

Vladinim mjerama za blokirane omogućeno je da se oproste dugovi do 10 tisuća kuna i imućnima. Budući da je najavio uložiti veto, upitan kako napreduje na tom polju Bandić je rekao:



- Dok sam ja gradonačelnik, njima neće biti oprošteno. Pripremamo sada u Gradu, a onda i u Saboru da se ipak ide u izmjene tog zakona i da se uvede dohodovno-imovinski cenzus. Jer mi kršimo zakon obustavljajući isplatu onima koji probijaju socijalno-imovinski cenzus, a ja ne volim kršiti zakon.



Dio građana Zagreba smatra da se rotor Remetinec ne bi trebao zatvarati u vrijeme Adventa kada će biti ogromne gužve u gradu. Gradonačelnik je na to rekao:



- Kucaju na otvorena vrata, ja mislim da ćemo to napraviti iza Nove godine. Uvjeravam građane kada zatvorimo rotor da će protočnost biti bolja. Stiskat ćemo izvođače da prije budu gotovi.

Mnogi se pitaju i zašto prvo nije napravljen Jarunski most pa tek onda krenulo u rekonstrukciju rotora.- Ne možemo to paralelno. Ovo će trajati godinu dana i povećat će se protočnost 30 posto, a kada završimo Jarunski most onda 40 posto. Most ne utječe toliko na gužvu na rotoru - kaže Bandić.- Pripremati priču za tračničku vezu za Zračnu luku i redizajn Zagrebačkog Velesajma. Na tragu smo potpisa pisma namjere sa stranom kompanijom. Investicija bi bila negdje milijardu i pol eura - kaže Bandić.Dodao je da će 2019. biti završen rotor, a početkom 2021. i Jarunski most. A pred nama je Advent. Gradonačelnik je podignuo letvicu kada su očekivanja u pitanju.Nije moglo proći bez uspjeha Dinama koji je nakon skoro pola stoljeća osigurao proljeće u Europi, vraćaju se i navijači na stadion. Bandić je još jednim uputio čestitku igračima i treneru Bjelici, za kojeg kaže:- Nitko mu se ne petlja u posao i to je dobro. Možda je to i presudilo. Stvorila se jedna pozitivna klima, vraćaju se ljudi u Maksimir, 15 do 20 tisuća ljudi je na utakmicama. Ono što smo na Poljudu gledali godinama, preselili se u Maksimir - zaključio je Bandić.

