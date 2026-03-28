Nova pravila: U prenošenju sadržaja navodit će se i autor

Ključne organizacije hrvatske medijske industrije ovog su tjedna potpisale Smjernice o prenošenju medijskog sadržaja, dokument koji uređuje način na koji nakladnici međusobno preuzimaju i dijele sadržaj i koji, kao novost, u prenošenju sadržaja uključuje i navođenje autora.

Dokument su potpisali Hrvatska udruga digitalnih izdavača (HUDI), Udruga nakladnika informativnih publikacija (UNIP), Hrvatska udruga poslodavaca – Udruga novinskih izdavača (HUP-UNI) i Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava (DZNAP).

Smjernice su nastale na inicijativu HUDI-ja radi promicanja profesionalizma, etike i fer prakse u digitalnom novinarstvu, a uključivanjem UNIP-a, HUP-UNI-ja i DZNAP-a ,dokument je dobio širi industrijski legitimitet i obuhvat.

One jasno definiraju što se podrazumijeva pod pojmom medijskog sadržaja – isključivo urednički oblikovani tekstovi objavljeni u elektroničkim publikacijama – te postavljaju temelje za tzv. 'fer korištenje sadržaja'.

Nakladnici imaju pravo preuzimati sadržaj u minimalnom omjeru neophodnom za prenošenje informacije, uz uvjet da novi članak donosi transformativnu vrijednost- dodatni kontekst, analizu ili pogled iz drugog kuta.

Između ostaloga, zabranjeno je svako prenošenje koje čitatelju oduzima razlog da posjeti primarni izvor, uključujući prepričavanje cijelog članka ili preuzimanje svih ključnih informacija bez dodane vrijednosti.

''Takva praksa ne šteti samo nakladnicima, već postupno iscrpljuje novinarske redakcije, obeshrabruje kvalitetan rad, uzrokuje mjerljivu ekonomsku štetu te dugoročno narušava kvalitetu cjelokupnog medijskog ekosustava'', ističe udruga digitalnih izdavača.

Kolumne i komentari posebno zaštićeni

Kao novost, posebna se pažnja posvećuje zaštiti autorskih prava. Svaki preneseni sadržaj mora jasno naznačiti primarni izvor uz izravnu poveznicu, a ime autora potrebno je navesti radi poštivanja novinarskog rada, ističu potpisnici dokumenta.

Pojašnjavaju kako su analize, kolumne i komentari posebno zaštićeni te se smiju prenositi isključivo u kontekstu rasprave ili usporedbe stavova.

Direktor HUDI-ja i UNIP-a Ozren Kronja rekao je kako podržava izmjenu Smjernica kako bi se dodatno naglasilo navođenje imena novinara pri prenošenju vijesti u drugim medijima, uz već postojeću zakonsku obvezu atribuiranja izvora.

"Smjernice su upravo tako dopunjene radi jasnog isticanja i standardizacije te prakse u sektoru, a odredba o navođenju imena novinara uvrštena je 23. ožujka 2026., kada su se Smjernicama pridružili i UNIP, HUP-UNI i Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava'', rekao je Kronja Hini.

Dodao je da je cijeli Izvršni odbor HUDI-ja, koji okuplja najveće hrvatske digitalne izdavače, suglasan s uvrštavanjem obveze navođenja novinara u Smjernice o prenošenju medijskog sadržaja kada se autorsko djelo prenosi u drugim medijima.

''Tu praksu podržavaju i drugi članovi Udruge, uključujući manje medije gdje su vlasnici istodobno urednici ili novinari jer im je vidljivost autorskog rada ključna. Zbog toga navodimo u Smjernicama da su svi članovi HUDI-ja, UNIP-a, HUP-UNI-ja i DZNAP-a upoznati s njima te pristaju na njihove preporuke za zaštitu nakladnika te zaštitu rada djelatnika redakcija'', kazao je Kronja.

Nema formalnih sankcija

S obzirom da su Smjernice samoregulatorni akt pa je upitna mogućnost sankcioniranja ili opomene medijima koji se neće pridržavati navođenja autora u prenošenju medijskog sadržaja, Kronja kaže da one po svojoj prirodi ne predviđaju formalne sankcije ili penalizacije za medije koji ih se ne pridržavaju.

Ipak, HUDI će slati opomene i upozorenja u slučajevima kada mediji ili sami novinari uoče da autori nisu ispravno atribuirani u prenošenim vijestima, kao što smo činili do sada. Dosadašnja praksa pokazuje da se gotovo svi članovi HUDI-ja pridržavaju Smjernica te već danas redovito navode i autore kao izvor, dok je većina uočenih odstupanja vezana uz medije koji nisu članovi HUDI-ja'', zaključuje Kronja.

I ostali potpisnici novog dokumenta ističu njegov doprinos povećanju stabilnosti medijskog tržišta, a naročito u zaštiti autorskih prava.

HUP-UNI potiče kulturu etičkog prenošenja digitalnog sadržaja, a zajedničko pridržavanje pravila omogućuje zaštitu autora, nakladnika, ali i čitatelja. Fer prenošenje sadržaja nije ograničenje – to je temelj zdravog medijskog tržišta. Jasno određeni načini i uvjeti prenošenja sadržaja smanjuju nelojalnu konkurenciju i doprinose stabilnosti i razvoju tržišta, kazala je predsjednica HUP-UNI Bojana Božanić Ivanović.

I predsjednik Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava Goran Penić pohvalio je novi dokument ocijenivši ga jamstvom uspostave novih pravila koji se odnose na novinarski rad.

‘’Smjernice predstavljaju važan doprinos zaštiti autorskih prava novinara, za što se DZNAP zalaže godinama. Posebno je to važno u vrijeme kada se zaštićeni autorski sadržaj bez dopuštenja i naknade masovno koristi za obučavanje modela umjetne inteligencije opće namjene. Potpisi na dokumentu predstavnika najvažnijih medijskih udruga u Hrvatskoj jamstvo su uspostave jasnih pravila na tržištu kojima se vrednuje novinarski rad’’, zaključio je Penić.

Miroslav Edvin Habek