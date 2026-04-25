Sprema se nova runda pregovora Irana i SAD. Posljednja se očekivala prošlog utorka, ali do nje nije došlo. Iran je rekao da nije spreman obvezati se na sudjelovanje, a američko izaslanstvo predvođeno potpredsjednikom JD-jem Vanceom nikad nije napustilo Washington.
Hoće li se sastati? SAD poslao ljude u Pakistan, Iran tvrdi da "nema pregovora na planu"
Iranska državna televizija IRIB piše na Telegramu da se ministar vanjskih poslova Abas Aragči ne planira sastati sa SAD-om u Pakistanu. Islamabad može djelovati kao "most" za "prenošenje iranske spremnosti na okončanje sukoba", navodi se.
U međuvremenu, Bijela kuća je ranije izjavila da šalje izaslanike Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera u Islamabad jer Iranci žele razgovarati "osobno".
Aragči je stigao u Pakistan u petak navečer - iransko veleposlanstvo u Pakistanu kaže da planira "pregledati bilateralna pitanja" između Irana i Pakistana. Pozivajući se na visokog pakistanskog vladinog dužnosnika, ABC News javio je da će američka i iranska delegacija ovog vikenda imati odvojene sastanke s pakistanskim dužnosnicima.
Dodaje se da će se, ako sve prođe dobro, američki i iranski dužnosnici potom izravno sastati u nedjelju.
U danima nakonšto je Donald Trump najavio trotjedno produljenje primirja između Izraela i Libanona, izraelska vojska i Hezbolah su se nekoliko puta međusobno optužili za kršenje primirja. Izraelske obrambene snage (IDF) kažu da se posljednje kršenje mira dogodilo kada je Hezbolah lansirao eksplozivne dronove prema vojnicima u južnom Libanonu.
"Ovaj incident predstavlja dodatno očigledno kršenje dogovora o prekidu vatre", navodi IDF, dodajući da nije bilo prijavljenih ozlijeđenih.
Hezbolah je izjavio da je pet puta tijekom petka poslijepodne i navečer napao izraelske vojnike i dronove, "kao odgovor" na izraelsko "kršenje primirja".
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u intervjuu emitiranom u petak optužio je Sjedinjene Države da napuštaju međunarodno priznate diplomatske konvencije u nastojanju da ostvare vlastite interese, posebno u dominaciji energetskim tržištima.
Lavrov je u intervjuu za rusku državnu televiziju rekao da Washington, u svojim odnosima s Latinskom Amerikom i Bliskim istokom, "nas vraća u svijet u kojem ništa nije postojalo" u međunarodnom pravu.
"Sjedinjene Države službeno su izjavile da im nitko ne može diktirati", rekao je u intervjuu, čiji je tekst objavljen na web stranici Ministarstva vanjskih poslova.
"Brine samo o vlastitoj dobrobiti i spremne su braniti tu dobrobit svim sredstvima - državnim udarima, otmicama ili atentatima na čelnike zemalja koje posjeduju prirodne resurse koji su potrebni Amerikancima."
"Venezuela, Iran, naši američki kolege ne kriju da se radi o nafti. Imaju doktrinu dominacije na globalnim energetskim tržištima.“
Lavrov je aludirao na uhićenje venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura u američkoj vojnoj operaciji u siječnju i ubojstvo iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija u zajedničkim američko-izraelskim zračnim napadima krajem veljače.
Sjedinjene Države, rekao je Lavrov, "odrezale su" Europu, pozivajući europske države da napuste sada oštećeni plinovod Sjeverni tok koji prenosi ruski plin u Njemačku i podržavajući pozive Europske unije da se Mađarska i Slovačka obeshrabre u kupnji ruskog plina.
"Ovo nije pristup međunarodnim odnosima. To je pokušaj povratka u kolonijalno doba", rekao je Lavrov, osuđujući europsku politiku kao vođenu "arogancijom i prezirom prema drugima".
Čak i u nastojanju da se riješi četverogodišnji rat u Ukrajini, rekao je, Sjedinjene Države promiču prednosti "ogromnih ekonomskih prilika".
"Istodobno, sve što sam upravo opisao događa se paralelno. Izbacuju nas sa svih globalnih energetskih tržišta", rekao je.
"Ako smo spremni provoditi obostrano korisne projekte na našem teritoriju i pružiti Amerikancima ono što ih zanima... onda se i naši interesi moraju poštovati. Zasad to ne vidimo", dodao je.
Iako je iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči doista u Islamabadu na razgovorima o regionalnom miru, iranska poluslužbena novinska agencija Tasnim izvijestila je da neće razgovarati s američkim dužnosnicima, kao što je to učinila i agencija Nournews, povezana s iranskim Vrhovnim vijećem nacionalne sigurnosti.
Neizvjesnost oko točnog statusa pregovora nije ništa novo – i ne znači nužno da se dijalog između dviju strana neće dogoditi, u nekom obliku.
Krajem ožujka pojavile su se i oprečne informacije o tome jesu li SAD i Iran u pregovorima o prekidu borbi.
Američki predsjednik Donald Trump tada je izjavio da je Washington vodio „produktivne razgovore“ s Iranom, dok je Teheran porekao bilo kakve razgovore sa SAD-om. Istog dana, iranski izvor priznao je da je došlo do „kontakta“ između Washingtona i Teherana, rekavši za CNN da je Iran spreman saslušati „prikladne“ prijedloge.
SAD su kasnije početkom travnja u Pakistanu održale važne razgovore s Iranom, koji su završili bez dogovora.
Nekoliko dana kasnije, iranski državni mediji izvijestili su da nema planova za održavanje još jednog kruga pregovora, unatoč onome što su nazvali "tvrdnjama nekih pakistanskih izvora ili zapadnih medija o održavanju sljedećeg kruga pregovora u Islamabadu", piše CNN.
ABC se pak poziva na visokog pakistanskog dužnosnika prema kojem bi američko i iransko izaslanstvo ovog vikenda trebali imati odvojene sastanke s pakistanskim vlastima. Ako ti razgovori budu uspješni, moguće je da se američki i iranski predstavnici izravno sastanu u nedjelju.
Američki predsjednik Donald Trump rekao je pak u petak za Reuters da Iran planira dati ponudu usmjerenu na zadovoljavanje američkih zahtjeva, dok se očekuje nastavak mirovnih pregovora u Pakistanu.
- Daju ponudu, a mi ćemo vidjeti - rekao je Trump tijekom telefonskog intervjua.
Trump je rekao da još ne zna kakva će biti ponuda. Bio je uporan u tome da bilo koji dogovor uključuje odustajanje Irana od obogaćenog urana i dopuštanje slobode prometa nafte kroz Hormuški tjesnac.
Posebni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa, Steve Witkoff i njegov zet Jared Kushner otputovat će u Islamabad u subotu ujutro na pregovore s Iranom kojima će Pakistan posredovati, rekla je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt u intervjuu za Fox News u petak.
"Svi će biti u pripravnosti odletjeti u Pakistan ako to bude potrebno, no najprije će Steve i Jared otići onamo te izvijestiti predsjednika, potpredsjednika i ostatak tima", rekla je Leavitt za emisiju Fox Newsa "America Reports".
Očekuje se da će iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči stići u pakistansku metropolu u petak kako bi razgovarao o prijedlozima za ponovo pokretanje mirovnih pregovora sa SAD-om.
No pakistanski izvori rekli su da se neće ondje sastati s američkim pregovaračima. Arakči je napisao na X-u da posjećuje Pakistan, Oman i Rusiju kako bi s partnerima razgovarao o bilateralnim pitanjima i konzultirao se o regionalnim temama, dodavši da su iranski susjedi i dalje prioritet Teherana.
Dva izvora iz pakistanske vlade upoznata s pregovorima rekla su da će Arakčijev posjet biti kratak i da je u svrhu pregovora sa SAD-om, koje će potom Pakistan kao posrednik prenijeti Washingtonu.
U izvješćima u iranskim državnim medijima i prema pakistanskim izvorima nema spomena o Mohammadu Bageru Kalibafu, predsjedniku iranskog parlamenta koji je bio na čelu izaslanstva na dosad jedinim održanim pregovorima ranije ovaj mjesec.
Pakistanski izvori rekli su ranije da je američki logistički i sigurnosni tim u Islamabadu radi priprema za potencijalne pregovore.
Trump je u utorak jednostrano u zadnji trenutak produžio dvotjedno primirje kako bi omogućio dovoljno vremena za ponovni susret pregovarača.