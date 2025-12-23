Obavijesti

News

TRAGEDIJA NA A3

Nova smrt na cestama: Jedna osoba (81) poginula u teškoj prometnoj kod Nove Gradiške...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Nova smrt na cestama: Jedna osoba (81) poginula u teškoj prometnoj kod Nove Gradiške...
Foto: Ivica Galović/ Pixsell

Unesrećena osoba prebačena je nakon nesreće u bolnicu, ali ozljede su bile preteške...

U utorak oko 9:20 došlo je do prometne nesreće na autocesti A3, u blizini Nove Gradiške. Automobil je sletio s kolnika i zabio se u stablo, nažalost poginula je jedna osoba (81), izvijestila je policija.

Unesrećena osoba prebačena je nakon nesreće u bolnicu, ali ozljede su bile preteške...

Na mjesto događaja odmah su upućeni djelatnici hitne medicinske pomoći iz Nove Gradiške, kao i policijska ophodnja i ekipa za očevid iz Policijske postaje prometne policije Slavonski Brod.

Komentari 0
