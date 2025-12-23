Unesrećena osoba prebačena je nakon nesreće u bolnicu, ali ozljede su bile preteške...
TRAGEDIJA NA A3
Nova smrt na cestama: Jedna osoba (81) poginula u teškoj prometnoj kod Nove Gradiške...
U utorak oko 9:20 došlo je do prometne nesreće na autocesti A3, u blizini Nove Gradiške. Automobil je sletio s kolnika i zabio se u stablo, nažalost poginula je jedna osoba (81), izvijestila je policija.
Na mjesto događaja odmah su upućeni djelatnici hitne medicinske pomoći iz Nove Gradiške, kao i policijska ophodnja i ekipa za očevid iz Policijske postaje prometne policije Slavonski Brod.
