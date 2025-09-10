Obavijesti

News

Komentari 7
UHIĆENJA U DRVNOJ INDUSTRIJI

Dvije akcije Uskoka: Uhitili 17 ljudi, dio je iz Hrvatski šuma. Primali mito za kupnju građe?

Piše Laura Šiprak, Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Dvije akcije Uskoka: Uhitili 17 ljudi, dio je iz Hrvatski šuma. Primali mito za kupnju građe?
Foto: 24sata

Kako doznajemo, većina uhićenja provodi se u Bjelovaru gdje su istražitelji u prostorije Hrvatskih šuma stigli već oko osam sati

Uskok je na službenim stranicama objavio detalje nove velike akcije koje po nalogu provodi Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska.

- Navedene radnje provode se na području Zagreba, Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske te Virovitičko-podravske županije u odnosu na veći broj osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela - navodi Uskok.

Oni će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, riječ je o uhićenjima u Hrvatskim šumama i drugim ljudima iz drvne industrije. Nisu obuhvaćeni čelni ljudi uprave, već visokorangirani šefovi.

Uskoro više...

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Izraelska vojska napala Katar! Hrvatski veleposlanik: Sve smo Hrvate upozorili da se sklone...
IZ MINUTE U MINUTU

Izraelska vojska napala Katar! Hrvatski veleposlanik: Sve smo Hrvate upozorili da se sklone...

O udaru na Dohu oglasila se i izraelska vojska, ne spominju Katar, ali s više strana stiže potvrda kako oni stoje iza napada.
Slagalica strave u Splitu: Nakon 13 godina policija otkrila tko je bio raskomadani leš sa Zente
RIJEŠILI MISTERIJ

Slagalica strave u Splitu: Nakon 13 godina policija otkrila tko je bio raskomadani leš sa Zente

U jesen 2012. godine na Zenti je pronađeno raskomadano tijelo, a sve do sada nije se znalo o kome se radi. Policija je provjeravala osobnu koja je davno istekla te su otkrili identitet leša
Šokantan video iz Zagreba! Divljak skoro pregazio ženu na pješačkom! Policija ima snimku
NEVJEROJATNO

Šokantan video iz Zagreba! Divljak skoro pregazio ženu na pješačkom! Policija ima snimku

U retrovizoru sam vidio kako i dalje divlja, pretjecao je po punoj liniji. Da nisam potrubio gosođi, ovaj divljak bi je pokupio. Čovjek je za zatvor, ispričao nam je čitatelj koji je snimio video

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025