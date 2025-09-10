Kako doznajemo, većina uhićenja provodi se u Bjelovaru gdje su istražitelji u prostorije Hrvatskih šuma stigli već oko osam sati
UHIĆENJA U DRVNOJ INDUSTRIJI
Dvije akcije Uskoka: Uhitili 17 ljudi, dio je iz Hrvatski šuma. Primali mito za kupnju građe?
Uskok je na službenim stranicama objavio detalje nove velike akcije koje po nalogu provodi Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska.
- Navedene radnje provode se na području Zagreba, Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske te Virovitičko-podravske županije u odnosu na veći broj osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela - navodi Uskok.
Oni će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.
Kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, riječ je o uhićenjima u Hrvatskim šumama i drugim ljudima iz drvne industrije. Nisu obuhvaćeni čelni ljudi uprave, već visokorangirani šefovi.
