'Nova uprava Filozofskog nije raspisala jesenski rok za upis, izgubili smo stotine tisuća kuna'

Zaposlenici Filozofskog ogorčeni su zbog odluke prinudne uprave na čelu s prorektorom Miljenkom Šimpragom, a prodekan odgovara: I prošla uprava je rekla da se ne isplati, lani smo upisali samo 60 studenata

<p><strong>Ove godine redovni upisni jesenski rok</strong> na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu nije i neće biti raspisan. Prema Agenciji za znanost i visoko obrazovanje, na Filozofskom fakultetu je za preddiplomske studije ostalo nepopunjeno 10,5 % odobrene upisne kvote, a štetu od nepopunjenih mjesta fakultet će mjeriti u stotinama tisuća kuna. Zbog svega cijeli petak dolaze burne reakcije članova Fakultetskog vijeća i studenata.</p><h2>'Što je sa studentima koji su planirali upis'?</h2><p>Članica Fakultetskog vijeća, profesorica <strong>Meri Tadinac</strong>, opisala nam je kako je izgledala zadnja sjednica: </p><p>- Ja sam postavila pitanje o tome prodekanu za nastavu i studente, profesoru Pavlinu, na što mi je on rekao da je uobičajeno i na drugim fakultetima da se rok ne raspisuje ako je ostalo manje od 5% slobodnih mjesta. E sad, kako je ostalo više od 10% slobodnih mjesta, on ili nije znao koliko je slobodnih mjesta ostalo ili je lagao. Ovo je ogroman gubitak i nanesena je ogromna šteta Fakultetu i njegovom ugledu jer ispada da za naš fakultet nema interesa, a to zaista nije tako. Naštetilo se i budućim studentima koji bi se prijavili za jesenski rok. </p><p>Tadinac dodaje da ovo vuče kaskadu posljedica za sobom jer, iako im je prijeko potrebno, na odsjeke na kojima je ostalo mjesta neće moći zaposliti ni mlade asistente i profesore, a sama financijska šteta mjerljiva je u stotinama tisuća kuna. </p><p>- Fakultet po studentu dobiva oko 4.000 kuna. I da smo ih sad upisali još 50, to je već 200.000 kuna. Ovo je ili šlamperaj ili strahovito neznanje, ili ono čega se najviše bojim, namjerno opstruiranje rada Fakulteta od strane nametnute uprave. - rekla je Tadinac.</p><h2>'Upisao bi nas 1% upisne kvote'</h2><p>Konkretno, nepopunjeno je 107 od 1023 mjesta na 13 odsjeka, čime bi Filozofski, da je upisao toliko studenata, dobio oko pola milijuna kuna. Članovi vijeća tvrde da je ove godine, inače skupi prijemni ispit, mogao biti organiziran za gotovo nikakav novac zbog situacije sa COVID - 19.</p><p>No obnašatelj dužnosti prodekana za nastavu i studente<strong> Krešimir Pavlina</strong> tvrdi da članovi Fakultetskog vijeća ovo koriste kao samo još jedno u nizu podmetanja novoj Upravi s kojom nisu zadovoljni. </p><p>- Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je u ljetnom upisnom roku upisao 935 studenata. Prošle akademske godine u ljetnom je upisnom roku bilo upisano 860 studenata, a u jesenskom upisnom roku bilo je upisano 60 studenata, te je ukupno u prošloj akademskoj godini bilo upisano 920 studenata. Suspendirana uprava nakon provedbe prošlogodišnjih upisa je izjavila da sljedeće godine neće više organizirati upise u jesenskom upisnom roku, jer prema njihovim riječima rezultati nisu opravdavali organizaciju navedenih upisa.</p><p>Dodaje i da se na temelju njihovih analiza došlo do predviđanja da bi ove godine na jesenskom upisnom roku interes bio toliko mali da bi predstavljao oko 1% ukupne upisne kvote, što ne bi opravdalo organizaciju još jednog roka. Tvrdi i kako je sam izradio besplatno sustav za online upise kako ne bi ugrozili zdravlje studenata, te da samo zato fakultet nije morao snositi troškove prijamnog ispita. </p><p>- Prilikom ove rasprave često se zaboravlja činjenica da suspendirana uprava nije planirala provesti upise online, te su upisi trebali biti provedeni fizičkim dolaskom pristupnika na fakultet uz sav zdravstveni rizik koji to donosi. Prošli voditelj upisa Robert Faber podnio je ostavku tjedan dana prije provedbe samih upisa na fakultetu, te sam preuzimanjem dužnosti voditelja upisa odlučio provesti upise on-line. Komentari o ovoj temi koji nisu utemeljeni na argumentima su nedobronamjerni i neodgovorni prema vlastitoj instituciji. - zaključio je Pavlina.</p>