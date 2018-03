Novac ostaje u udruzi: Vrhovni sud odbio žalbu obitelji Šitum

Vrhovni sud je odbio reviziju Đane Atanasovske i Ivice Šituma koju su oni pokrenuli protiv udruge Hrabro dijete. Oni su tražili da im Udruga roditelja djece oboljele i liječene od malignih bolesti isplati 4,3 milijuna kuna sa zateznim kamatama. Vrhovni sud je također odlučio da roditelji Nore Šitum Udruzi moraju platiti troškove suđenja koji iznose 155.000 kuna sa zateznim kamatama.

Sud je zaključio sljedeće:

- U slučaju smrti korisnika, sredstva prikupljena u organiziranoj humanitarnoj akciji ne predstavljaju ostavinsku imovinu korisnika, odnosno nisu nasljediva.

Podsjetimo, Đana i Ivica su skupili osam milijuna kuna za liječenje teško bolesne kćeri u SAD-u. Norini roditelji protiv udruge 'Hrabro dijete' podigli su tužbu zbog toga kome pripada preostalih četiri milijuna kuna prikupljenih u humanitarnoj akciji za liječenje djevojčice, no sud u Novoj Gradiški u travnju 2015. tužbu je odbio i odlučio da će s novcem raspolagati udruga 'Hrabro dijete'. Na odluku su se žalili, no i drugostupanjskom presudom na sudu u Slavonskom Brodu njihova je žalba odbijena. Došli su i do Vrhovnog suda koji je presudio u korist Udruge.

Norini roditelji još čekaju odluku Ustavnog suda.

