Dok predsjednica Povjerenstva Nataša Novaković gostujući u emisiji Hrvatskoga radija 'U mreži Prvog' ističe da dužnosnici moraju biti transparentni, HDZ-ov Damir Habijan istaknuo je da nikakve ovlasti Povjerenstvo nije izgubilo. SDP-ov Željko Jovanović pak upozorava da bi glavni cilj svih odluka vezano uz borbu protiv korupcije, trebalo biti vraćanje povjerenja u politiku i vjerodostojnost političara.

Odlukom da se obustave predmeti u slučaju donošenja tzv. lex Agrokora, kojim su bili obuhvaćeni premijer Andrej Plenković, ministar financija Zdravko Marić, čelnik Mosta Božo Petrov, tadašnja ministrica gospodarstva Martina Dalić, ali i slučaj zapošljavanja u JANAF-u te pitanje odlaska predsjednika Zorana Milanovića u Albaniju, je li predsjednica Povjerenstva Nataša Novaković zapravo privremeno priznala poraz?

- (Smijeh). Mi smo privremeno obustavili predmete, ne mislim da smo priznali poraz, naša pravna bitka i dalje traje. Nećemo se predati dok to ne dođe do kraja. Odlučili smo javnosti obznaniti sve što se u predmetima nalazi, a onda neka javnost procijeni zašto smo to mi morali napraviti, da se vidi da smo posao odradili i da smo tu gdje jesmo - ističe Novaković.

Povjerenstvo po ovome više ne može odlučivati o sukobu interesa, rekla je nedavno Novaković.

- Povjerenstvo ne može reći dužnosniku da nije transparentan, savjestan i vjerodostojan jer ta odredba nema sankciju. To da nije tragično, bilo bi smiješno, otprilike tako.

'Da bi se borili protiv korupcije da mora postojati politička volja'

Ovo je poraz borbe protiv korupcije i suzbijanja korupcije, istaknuo je SDP-ov Željko Jovanović, dodajući da ova odluka koja se donosi zapravo predstavljanje "eutanaziranje Povjerenstva".

- Cilj Zakona i Povjerenstva bio je vratiti vjerodostojnost politici i političarima.

Ističe da bi se borili protiv korupcije da mora postojati politička volja te da mora postojati vjerodostojnost političara.

- Uskraćivanjem članka 5. ruši se bit ovoga Zakona. Nalazimo se na prekretnici jer moramo u potpunosti promijeniti koncept borbe protiv korupcije. Ovoga trenutka niti Nacionalno vijeće za suzbijanje korupcije niti Povjerenstvo više ne predstavljaju alate koji će biti uspješni u suzbijanju korupcije u Hrvatskoj.

Cijelo vrijeme iz redova oporbenih zastupnika slušamo niske demagoške i populističke izjave, ističe Damir Habijan iz HDZ-a, dodajući da one nemaju veze sa stvarnom temom.





- Gospodin Jovanović spominje lex. Agrokor, a volio bih da je bio glasniji kada je bio u pitanju tadašnji predsjednik SDP-a Davor Bernardić, koji isto ulazi sada u ovaj dio u kojem se obustavlja postupak vezano uz članak 5.

Što se tiče članka 5. kaže da nije sporan, da će ostati u novom Zakonu, no priznaje da će ostati bez sankcije.

Prilikom izricanja presude, Sud se neće pozvati na ta opća načela već će ovisno o kaznenom djelu, pozvati se na odredbe Kaznenog zakona, a koje su vezane uz to kazneno djelo, tvrdi Habijan dodajući da se sve to može povezati s praksom Europskog suda za ljudska prava koji isto kaže da svaka norma mora biti jasno precizirana.

- Ne možemo govoriti o gubitku bilo kakvih ovlasti u radu Povjerenstva, a uskoro će biti donijet i novi prijedlog Zakona o sprečavanju sukobu interesa, ističe.

.'Dužnosnik je dužan javnosti reći što radi. Dužan je biti savjestan'

Predsjednica Povjerenstva Nataša Novaković ističe da je vrlo zanimljivo da sudovi nakon "pet ili šest godina shvate da se tako ne može".

- Ako je sudska praksa ista pet godina, onda je vrlo zanimljivo da 2020. u predmetima Bernardić, Plenković, Bandić, sud odjednom odredi da to tako ne ide. Dužnosnik je dakle dužan javnosti reći što radi. Dužan je biti savjestan. Pa to nije neka uputa već obveza koju on mora izvršavati. Dužnosnici su došli pojasniti na koji način troše državni novac. Neću to povezivati sa zlouporabom. To je smiješno. Zlouporaba je nešto što je počinjeno, to je neka povreda zakona. Načela su tu kao prevencija. Ako vam netko kaže da se morate izuzeti, jer morate još nešto napraviti? U Hrvatskoj je to suludo - ovako ispada "e znate ne možete samo ubiti nekoga, nego pri tome budite savjesni". Tako to u usporedbi s Kaznenim zakonom izgleda, ističe.

- Naše odluke imaju po 20 stranica. Kada donesemo neku odluku, jasno je gdje je to povrijeđeno, dodaje.



Željko Jovanović kaže da ne razumije Damira Habijana.

- Svima bi trebao biti cilj da vratimo povjerenje u politiku i vjerodostojnost političara. I njemu i Plenkoviću, Milanoviću i meni. Da činimo i donosimo propise koji će biti što više strog. Od Aristotela je poznato da svatko bolje čuva svoju nego li javnu imovinu. Svaki mehanizam koji će pokazati da su političari časni ljudi koji ne zloupotrebljavaju svoje ovlasti u privatne svrhe, trebao bi biti put da građani počnu vjerovati u političare. Mi stalo tonemo na ljestvicama vezano uz korupciju, građani ne izlaze ne izbore, to je sve dokaz povjerenja u političare i politiku. Mi kao Nacionalno vijeće za korupciju, čiji sam član i predsjednik, godinama uporno tražimo da se ojačaju ovlasti Povjerenstva. No taj zakon, zbog ministar Kuščevića zbog poznatih razloga, nije donesen.



Habijan je komentirao i navode da HDZ-u nije smetao članak 5. kada je bio u pitanju Tomislav Karamarko, ali jest kada su se na tapeti našli dužnosnici ove Vlade.

- To je jedan komentar koji je prisutan neko vrijeme. HDZ nema veze s pravosuđem. Ove odluke donio je Upravni sud i visoki upravni sudovi. Radna skupina radi na donošenju novog Zakona i sprečavanju sukoba interesa. Ići će se prema tome da se ovlasti prošire, da se obuhvate i novi adresati koji nisu predmet ovoga Zakona.

Nataša Novaković ne želi spekulirati radi li se u odlukama upravnih sudova, zapravo o političkom pritisku na Povjerenstvo.

- Mogu privatno misliti što hoću, ali mogu reći kronološki da smo pet godina u prošlom sazivu radili na jedan način, da se 2020. godine na predmetima promijenila praksa. Potom je Ustavni sud donio odluku koja nas je napola načela i mogu reći da su upravni sudovi i Visoki upravni sud, nakon pet godina sudske prakse, odjednom to promijenili. Sada smo tu gdje jesmo.



Novaković je preostalo još godinu i pol mandata, a kaže da nije požalila što se prihvatila ovoga posla.

'Sukob interesa nije korupcija, ali je predvorje korupcije'

Damir Habijan komentirao je također navode da se zapravo radi o političkim pritiscima.

- Ovi bukači koji su vrlo glasni u zadnje vrijeme stvaraju tu neku atmosferu da se stvara pritisak. Mislim da svi ovi postupci koji se pokreću u pravosuđu, zapravo govore da ono jest neovisno i samostalno.

Sukob interesa nije korupcija, ali je predvorje korupcije, ističe Željko Jovanović.

- To je poput korone. Sukob interesa je virus. Čiste ruke, transparentnost i "cijepljenje" u odgovornom ponašanju političara jest borba protiv korupcije.

Na kraju emisije Željko Jovanović je istaknuo da je uloga Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa svedena na minimum te da je to jako loše za buduću borbu s korupcijom.

Damir Habijan kaže da je Povjerenstvo Hrvatskoj potrebno te da ćemo do kraja godine imati novi Zakon o sprečavanju sukoba interesa sa širim ovlastima u skladu s preporukama GRECO-a oko sankcija.

- Bit će obuhvaćeni novi adresati poput tijela lokalne razine te drugih neovisnih tijela.

- Pitanje je što želite od Povjerenstva. Želite li neko kozmetičko tijelo ili želite Povjerenstvo koje će biti dovoljno jako. To vam je kao "imamo novu zgradu, nove zaposlenike, a što ćemo raditi". Jedno je šminka, a drugo što Povjerenstvo može, zaključuje Nataša Novaković.