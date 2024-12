Predstavili demografske mjere: Rodiljna naknada raste do 3000 eura, produžuju i očinski dopust

Nakon Oluje imali smo baby boom, to je bio znak potaknut domovinskim poslijeratnim optimizmom. U zadnji deset godina se u prosjeku dnevno rodi 88 djece, a umre 140, rekao je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić pa predstavio prvi paket demografskih mjera na sjednici Vijeća za demografsku revitalizaciju RH. Demografske mjere idu kroz četiri bitna koraka.

- To su unapređenje sustava podrške roditeljstvu, izgradnja poticajnog okruženja za obitelji i djecu, revitalizacija područja pogođenih depopulacijom i poticanje povratka i useljavanja hrvatskih iseljenika. Najznačajnija sredstva se izdvajaju za sustav podrške roditeljstvu, više od 60 posto proračuna ovog ministarstva - rekao je ministar.

Ključne novosti u izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama koji stupa na snagu 1. ožujka 2025. godine su povećanje naknade za korištenje roditeljskog dopusta do 1. godine djetetova rođenja za zaposlene i nezaposlene roditelje, povećanje naknada za druge korisnike roditeljskih potpora, povećanje jednokratne novčane naknade za novorođeno dijete te produljenje trajanja očinskog dopusta.

Što se tiče mjere za zaposlene i samozaposlene roditelje, ministar Šipić je predstavio kako se zadržava puna plaća za drugih šest mjeseci roditeljskog dopusta do najviše 3001,79 eura, umjesto dosadašnjih maksimalnih 995,45 eura. To je povećanje od 202 posto.

Naknada za roditeljski dopust od prve do treće godine života djeteta za blizance, teće i svako sljedeće dijete raste s 551,80 eura na 803,42 eura. To je povećanje od 46 posto. Naknada za roditeljski dopust kao pola radnog vremena do prve godine života djeteta raste s 485,58 € na 971,17 €. Naknada za roditeljski dopust kao pola radnog vremena od prve do treće godine života djeteta za blizance, treće i svako sljedeće dijete raste s 485,58 € na 600,36 € (povećanje 24%).

Naknada za roditeljski dopust radi pojačane njege djeteta do treće godine (pola radnog vremena) raste s 551,80 € na 701,89 € (↑ 27%). Naknada roditeljima djeteta s težim smetnjama u razvoju (pravo na dopust do 8. godine) raste s 551,80 € na 803,42 € (↑ 46%). Naknada zaposlenim i samozaposlenim korisnicima uz ostvarivanje minimalne naknade plaće raste s 309,01 € na 701,89 € (↑ 127%) za puno radno vrijeme, a s 309,01 € na 503,24 € (↑ 63%) za nepuno radno vrijeme.

Šipić je otkrio i da se povećava novčana naknada za zaposlene roditelje tijekom korištenja prava na rodiljni ili roditeljski dopust, rad s polovicom punog radnog vremena, dopust u slučaju smrti djeteta, roditelje njegovatelje i osobe koje pružaju njegu i pomoć hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata. Povećanje se odnosi i na zaposlene i samozaposlene roditelje koji ne ispunjavaju propisani uvjet staža osiguranja. Naknada, koja je prethodno iznosila 125% proračunske osnovice – 551,80 €, povećava se na 701,89 € (povećanje 27%).

Naknade za sva prava nezaposlenih i korisnika izvan sustava rada povećavaju se s dosadašnjih 309,01 € na 503,24 € (povećanje 63%).

Povećava se jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete s 309,01 € na 618,02 €, a to je prvo povećanje novčane potpore u 17 godina (od 2007. do danas jednokratna novčana potpora nije mijenjana). Dvostruko se povećava broj dana plaćenog dopusta za očinski dopust/dopust drugog posvojitelja. Očinski dopust za jedno rođeno ili posvojeno dijete povećava se s 10 na 20 dana, a za blizance i istovremeno rođenje ili posvojenje više djece s 15 na 30 dana.

Povećava se i novčana naknada za privremenu nesposobnost za rad (zbog komplikacija u trudnoći te bolovanja radi njege oboljelog djeteta – mlađeg od 3. godine i djeteta od 4. – 18. godina života) s 565,04 € na 995,00 € (povećanje od 76,09%).

Tijekom 2025. izradit će se analiza Zakona o doplatku za djecu i pripremiti prijedlog novog Zakona. Cilj donošenja novog Zakona o doplatku za djecu bit će: ubrzanje procedure odobravanja prava na doplatak za djecu, pojednostavljenje korištenja prava te povećanje materijalnih prava. Novim programom u suradnji sa Zakladom „Hrvatska za djecu“ osigurat će se dodatna financijska potpora obiteljima s više djece, obitelji s jednim roditeljem i obitelji slabijeg imovinskog statusa. Vrijednost je programa 400 tisuća eura.

Ministar je također istaknuo da imaju program jačanja gospodarskih aktivnosti i poticanja zapošljavanja u Sjevernoj, Panonskoj i Jadranskoj Hrvatskoj, za što je u 2025. godini predviđeno 15 milijuna eura. Riječ je o zajmovima otpisom glavnice za mikro, male i srednje poduzetnike koji ulažu u depopuliranim područjima. Program će provoditi u suradnji s HAMAG-BICROM.

Osim toga, pokrivat će i dio troškova građanima radi preseljenja u Hrvatsku ili preseljenja u depopulirana područja radi zapošljavanja. Za provedbu programa u 2025. godini predviđeno je 1,5 milijuna eura. Potpore građanima dodjeljivat će se putem općina, gradova i županija.

Također, sufinancirat će se organizacija prijevoza za potrebe migracija u potpomognutim područjima, i to u jedinicama kojima nema organiziranog niti alternativnog prijevoza. Za provedbu programa u 2025. predviđeno je 2,5 milijuna eura. Cilj programa je osigurati neometane dnevne migracije i spriječiti iseljavanje iz potpomognutih područja.

Šipić je predstavio i da će imati mjere za poticaj povratka hrvatskih iseljenika kroz koji će se povezivati hrvatski iseljenici i poslodavci, a provodit će se u suradnji s MROSP-om, HGK-om, HUP-om i HZZ-om. Ističu da će 420 mladih godišnje sudjelovat će u kulturnim, sportskim, obrazovnim, znanstvenim i inovacijskim programima. Također, u 2025. će se povećati stipendija učenja hrvatskog jezika za 500 stipendista s 300 na 400 eura. U planu imaju i izradu jedinstvenog portala za informiranje hrvatskog iseljeništva.