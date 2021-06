Nacionalni stožer civilne zaštite je u petak na konferenciji za medije najavio nove mjere koje će na snagu stupiti 1. srpnja. Radi se o većem otvaranju, rekao je ministar Davor Božinović, ali povezano sa stvaranjem uvjeta za sigurnost ljudi.

Naime, olakšavaju se mjere, posebice za one koji imaju covid potvrde - oni koji su cijepljeni, preboljeli ili imaju negativan test mogu biti na okupljanjima bez ili uz manji opseg epidemioloških mjera. Božinović je rekao i kako će od idućeg tjedna biti omogućeno i da se na pametnim telefonima može instalirati aplikacija koja će očitati QR kod s digitalne potvrde.

Manje ograničenja s covid potvrdama

Ukoliko se radi o okupljanju na kojem ljudi imaju covid potvrde, nema ograničenja ni oko broja ljudi, ni do trajanja okupljanja. Za ona okupljanja na koja dolaze ljudi bez covid potvrde, ona i dalje mogu trajati do 24 sata, a smije biti do 100 ljudi. Pojačat će se i angažman lokalnih stožera koji će davati suglasnost za manifestacije.

Svečanosti i obiteljska okupljanja u ugostiteljskim objektima se mogu održavati također bez ograničenja vremena trajanja i broja gostiju ukoliko uzvanici imaju covid potvrde.

Potvrde potrebne i na utakmicama

Što se tiče sportskih natjecanja, publika će moći nazočiti utakmicama, ali samo uz digitalne potvrde.

Obaveza služenja gostiju koji sjede

- Što se tiče terasa kafića, uvodimo obvezu služenja gostiju koji sjede. Ostaje mogućnost koja je bila od samog početka izdavanja za van. Međutim, okupljanje treba ograničiti na onaj dio koji pripada ugostiteljskom objektu jer vidimo da se stvaraju gužve koje sigurno ne pridonose epidemiološkoj situaciji - rekao je Božinović.