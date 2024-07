Novi britanski premijer: Mjera o deportaciji migranata je mrtva

Konzervativci bivšeg premijera Rishija Sunaka najavili su slanje migranata i tražitelja azila u Ruandu u sklopu nekoliko milijuna funti vrijednog plana. Sunak i njegovi ministri objavili su kako će prve deportacije u tu afričku zemlju krenuti u srpnju. Novi, laburistički premijer rekao je da „nije spreman nastaviti te trikove” te je potvrdio da se mjera ukida.

Laburisti su i prije izbora obećali da će napustiti plan „prvi dan” nakon preuzimanja vlasti.

Na prvoj konferenciji za medije od stupanja u Downing Street Starmer je kazao kako je „plan za Ruandu mrtav i pokopan prije no što je počeo”.

„Pogledajte brojeve onih koji su došli u prvih šest i nešto mjeseci ove godine, oni su rekordni, to je problem koji smo naslijedili”, kazao je i rekao da mjera s Ruandom ne može biti rješenje za to pitanje.

Starmer je najavio da će smanjiti broj dolazaka u Veliku Britaniju angažiranjem posebnih istražitelja i protuterorističkih kapaciteta za zaustavljanje kriminalnih bandi koje stoje iza priljeva migranata na otok.

Kako će to točno funkcionirati te koliko će koštati odustajanje od plana s Ruandom tek se treba otkriti.

Predsjednik afričke države Paul Kagame ranije ove godine je natuknuo da će britanski porezni obveznici morati nadoknaditi propadanje dogovora.

Yolande Makolo, glasnogovornica njegove vlade, kasnije je rekla da Ruanda nema „nikakvu obavezu” vratiti sredstva, no ako London to zatraži „da će to razmotriti”, no samo oko dijela ukupnog iznosa.