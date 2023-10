Novi bus ZET-a vozi Zagrebom, ima kamere i USB priključak

ZET-ov baterijsko-električni gradski autobus na zagrebačkim ulicama je trenutno u fazi testiranja.

Naime, cilj je upoznavanje novih tehnologija i njihove buduće primjene u javnom gradskom prijevozu u metropoli, u skladu sa suvremenim ekološkim trendovima.

Stanovnici zapadnog dijela Zagreba danas su se imali priliku voziti u električnom autobusu.

- E, pa fino, krenuo je lijepo, dobro je. Malo je manje buke. Tišina je i lijepo je - komentirala je putnica Marija za HRT.

Testne vožnje na raznim lokacijama odrađivat će se do 13. listopada. Na kojim se linijama putnici mogu voziti električnim autobusom objavljeno je na stranicama ZET-a.

- Vozit će na različitim linijama, danas 114, pa i linija s Britanskog trga, kako bi se ispitale njegove karakteristike, način trošenja, da bi se usporedili modeli vožnje i način punjenja - rekao je za HRT glasnogovornik ZET-a Domagoj Zeba.

Električni autobus je dug 13 metara i ima kapacitet od 37 sjedećih i 29 stajaćih mjesta. Opremljen je klimom, videonadzorom, USB priključkom u putničkom prostoru te kamerom za vožnju u rikverc.

- Kod nas je dva dana. Baterija je na 75 posto, a odradio je dvije smjene, odnosno jednu i pol, još malo pa dvije, dva dana je kod nas, a mi ga nismo uspjeli isprazniti ispod 50 posto - govori za HRT vozač busa Marko Islami.

- Za punjenje mu treba tri do pet sati, njegov doseg, ovog primjerka, je do 350 kilometara, no to ovisi i o konfiguraciji baterija. U slučaju potrebe može se naručiti i drugačija konfiguracija, pa može imati znatno veći doseg - ističe Zeba.