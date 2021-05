Iako je uvriježeno mišljenje da je novim načelnicima, županima i gradonačelnicima danas prvi radni dan na novoj funkciji, zakon ipak ostavlja jedno kratko prijelazno razdoblje. Novi čelnici gradova, općina i županija stupaju na dužnost dan nakon što izborna povjerenstva objave službene rezultate izbora. A oni se objavljuju nakon što se razmotre eventualni prigovori ili utvrdi moraju li se izbori ponavljati na nekim mjestima. U manjim sredinama, ako ne bude prigovora, to se može očekivati relativno brzo, ali u Zagrebu ili Splitu će službeni rezultati biti objavljeni ovaj tjedan, pa je za očekivati da primopredaja vlasti bude krajem tjedna.

- Očekujemo da bi to moglo biti u petak, ali zavisi i od dogovora s gradskom vlasti - kažu nam u platformi Možemo! čiji čelnik Tomislav Tomašević je novi gradonačelnik Zagreba postao premoćnom pobjedom u drugom krugu u kojoj je osvojio skoro 200.000 glasova, više nego je Milan Bandić ikada osvojio na izborima.

Prema Zakonu o primopredaji vlasti, nove čelnike na stolu moraju dočekati opsežna izvješća po svim segmentima funkcioniranja gradova i općina. Ona moraju sadržavati sve planirane i započete projekte, te aktivnosti koje nisu dovršene. Također i sve preuzete, a nepodmirene obveze. U Zagrebu se već naveliko takva izvješća spremaju zadnja dva tjedna, a Tomaševića će dočekati tisuće stranica izvješća koje će mu službeno uručiti Jelena Pavičić Vukičević koja nakon smrti Bandića obnaša dužnost gradonačelnice.

Apsolutno najveći problem u startu će novim čelnicima biti pročelnici. Zakon izričito zabranjuje da pročelnici koji su imenovani na javnom natječaju i imaju status službenika, budu smijenjeni. Ta zakonska odredba je imala za cilj postići da se dobije stručno, a ne političko vodstvo ključnih ureda. No, javna je tajna da se na tim natječajima unaprijed znalo tko će pobijediti i da su gradonačelnici, načelnici i župani birali sebi odane ljude. Oni sada ostaju u sustavu dok im ne istekne mandat. Jedina opcija je da sami ponude mandat na raspolaganje, ali to je njihova dobra volja, ne i zakonska obveza. Tako je od 27 pročelnika u Zagrebu, čelnik ureda za obrazovanje Ivica Lovrić najavio dati mandat na raspolaganje, ali primjerice pročelnici za gospodarstvo Mirki Jozić to ne pada na pamet.

Osim toga, u gradovima, županijama i općinama treba konstituirati i vijeća ili skupštine, što je lokalni pandan Saboru. Izravno birani čelnici su praktički nesmjenjivi, ali bez većine u vijećima i skupštinama bi izuzetno teško vladali. Gdje se ne uspije oformiti većina, morat će se održati novi izbori, ali samo za vijeća, ne i čelnike gradova, općina i županija.