Čini se kako nakon potresa aktualni premijer Andrej Plenković i njegova stranka postaju sve paranoidniji, čime se Hrvatska približava onom tipu vlasti kakav već godinama funkcionira u Srbiji, a od proljeća prošle godine i u Sloveniji. Ovotjedna virtualna sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća vladajućeg HDZ-a definitivno potvrđuje taj oštar, ali i opravdani zaključak.

Na toj sjednici, koja se održavala iza zatvorenih vrata i o čijoj je raspravi javnost izvijestio N1, najviši dužnosnici HDZ-a nizali su optužbe koje vladajuću stranku mentalno vraćaju u drugu polovicu devedesetih godina, kad je tadašnji Tuđmanov HDZ također optuživao dio medija da se udružio s opozicijom u rušenju države. Premijer Plenković je danas verbalno ipak nešto blaži. On danas ocjenjuje kako je na djelu pokušaj “demontiranja države”, što on, kako kaže, neće dopustiti.

Sjednica rukovodstva HDZ-a, sudeći po izlaganjima najviših dužnosnika te stranke, pokazala je kako je autokratski virus s premijera Plenkovića, zahvaljujući tradicionalnom stranačkom oportunizmu i poltronstvu, prešao na cijeli stranački vrh. Nakon što je Plenković krenuo s teškim optužbama na račun novinara, nevladinih udruga i opozicije, koji tvrdnjama o tome kako je država loše reagirala u kriznoj situaciji nakon razornog potresa tobože ruše državu i žele naškoditi njegovoj Vladi, HDZ-u i njemu kao premijeru, koristeći se pritom formulacijama o “demontiranju države” i onima koji “imaju agendu”, Plenkovićevu su retoriku objeručke prihvatili i Gordan Jandroković, Vladimir Šeks, Dubravka Šuica, Tomo Medved, Darko Horvat te ostali najviši i najeksponiraniji HDZ-ovci.

Plenković je u jednom trenutku čak volontere koji su priskočili u pomoć stanovnicima Banije neizravno doveo stavio u isti kontekst s Trumpovim pristašama koji su opustošili američki Kongres, objašnjavajući kako je i u jednom i u drugom slučaju riječ o ponašanju koje je rezultat dojmova s društvenih mreža.

Kao i devedesetih, kritika HDZ-a ponovno postaje rušenje države, a država su, naravno, Plenković i HDZ. Krivci su mediji, koji rade za račun opozicije, koji ne vide i ne shvaćaju koliko su HDZ i Plenkovićeva vlada savršeni i nepogrešivi. Iako je potres razotkrio tragičnu neorganiziranost državnih institucija i nesposobnost čelnika HDZ-a koji upravljaju tim sustavom, svaka kritika koja na to upućuje praktično je proglašena neprijateljskim činom. U takvoj situaciji “neprijatelji” postaju svi oni koji svojom djelovanjem upozoravaju na nefunkcioniranje sustava, ne samo novinari, nego i volonteri poput kuhara, koji su danima kuhali za tisuće žrtava potresa na pogođenim područjima Siska, Petrinje i cijele Banije, pa čak i navijači koji su među prvima nakon potresa građanima priskočili u pomoć, da bi ih zatim šef Civilne zaštite Damir Trut optužio da su “samo smetali, pili i tukli se”.

Premijer Plenković tako se doveo u situaciju da su na jednoj strani on i njegova nepogrešiva i savršena HDZ-ova vlast, a na drugoj svi ostali. Umjesto da gradi mostove i ublažava podjele, vlast ih produbljuje. Kritičko mišljenje u demokraciji je poželjno, pa i onda i kad je oštro.

Kako objasniti takvo iracionalno ponašanje vlasti, koja se obrušava na vlastite građane i svoje kritičare? Zašto vladajućima tako teško pada propitivanje odgovornosti vlasti, što je u demokracijama uobičajeno? Kako to da su najprije zdravstvena kriza, a onda i humanitarna kriza nakon potresa razotkrili i Plenkovićev autokratski impuls?

Filozof i politički analitičar Žarko Puhovski ocjenjuje kako premijer Plenković “odlično predsjeda nečemu za što ne zna što jest”. Plenković, prema njegovim riječima, uspješno balansira i održava stabilnost, iako “ne shvaća što zapravo predstavlja to što stabilizira, jer ono što vodi i čemu predsjeda doživljava kao više od aparata, kao simbol i patriotski objekt, iako se svjetonazorski pokušava udaljiti od izvornog HDZ-ovskog shvaćanja države kao patriotskog simbola”.

- Plenković jest liberalni HDZ-ovac i o tome nema spora, ali očito je da on državu i dalje doživljava kao simbol, a ne kao aparat, jer ne može podnijeti pomisao da je on prvi aparatčik, odnosno prvi funkcionar Hrvatske koji bi trebao pokazivati kako funkcionira država. Međutim, on sebe doživljava simbolom, a simbol se ne može prljati, jer to znači i prljanje objekta koji taj simbol simbolizira - analizira Puhovski.

*Cijeli tekst pročitajte u novom Expressu koji je na kioscima od petka 15. siječnja