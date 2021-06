Dosadili su Bogu i vragu. To sam rekao i na prvom obraćanju, jednostavno ljudi su htjeli promjenu. Žele emociju, otvorenost i iskrenost. Žele da se političari ili javne osobe druže s građanima, da budu "normalni" ljudi i da nisu dio nekakvih interesa. To je dosad bilo očito preko svake mjere. Na tragu te otvorenosti, smirenosti i iskrenosti ima ljudi koji znaju što rade, što govore i žive to što govore. Tako se dogodila promjena, rekao je u Otvorenom novi gradonačelnik Pule Filip Zoričić, koji na pitanje čiji je, odgovara da je svačiji i ničiji.



- Od lobija smo dobili 70.000 kuna u kampanji. Nezavisan sam i svoj. Okupio sam tim fantastičnih ljudi koji su bolji i kvalitetniji od mene. To se pokazala kao dobitna kombinacija. Ja sam ravnatelj pulske gimnazije i profesor književnosti i povijesti - dodao je.

Na pitanje što mu je sve to trebalo kaže da se radi o porivu za promjenom, da se mladim ljudima omogući ono - da zaista "na mladima svijet ostaje".





- Imamo toliko mladih ljudi koji se ne žele vratiti doma, a ja to želim promijeniti, kazao je u emisiji u kojo su gosti bili novi gradonačelnici Pule, Varaždina, Petrinje i Samobora, kao iznenađenja ovih izbora. Zoričić tako dodaje da će u Graadskom vijeću formirati zajedničku većinu s kolegama iz SDP-a i Možemo!.

Magdalena Komes (HDZ), gradonačelnica Petrinje također je rekla da se i ondje očekuju izbori predstavnika srpske nacionalne manjine, kao i u Zoričićevoj Puli.



- Većinu u Gradskom vijeću imat će ekipa koja će željeti raditi za dobrobit grada. Idemo u programsku suradnju. Još su u tijeku razgovori, pa ćemo vidjeti. Imamo svi zajednički cilj - obnoviti Petrinju - rekla je, a na komentar da je gradonačelnica grada u kojem je četvrtina građana u kontejnerima kaže da je već počela obnova i da je 60-ak kuća sa zelenom naljepnicom obnovljeno.



- U lipnju kreće obnova kuća s crvenim i žutim naljepnicama. Sredstva su prikupljena, a sada je problem rušenje objekata i to treba ubrzati - kaže. Nada se da će dobiti popise o donacijama i vjeruje da će nastaviti pristizati u još većim količinama.





Neven Bosilj (SDP), gradonačelnik Varaždina, sastao se s novim varaždinskim županom iz HDZ-a.



- Situacija kakva je bila protekle četiri godine, u kojoj gradonačelnik i župan uopće nisu komunicirali, osim uvredama preko medija, neodrživa je. Mislim da bez obzira bili SDP ili HDZ, moramo zajednički surađivati i raditi. Ja sam gospodinu Stričaku ponudio pola slave ako riješimo bale. Nadam se da će se on uključiti u tu priču i da ćemo zajednički doći do rješenja. Na ulazu u grad Varaždin stoji 100.000 tona baliranog otpada - kazao je.



Petra Škrobot (Fokus), gradonačelnica Samobora, rekla je da nakon potresa u Zagrebu sve više ljudi gravitira prema Samoboru, osobito u ruralne dijelove.



- Jedan od ključnih problema je prijevoz. Sveta Nedelja i Samobor su pokrenuli izradu studije za prigradsku željeznicu. To je u procesu. Vidjet ćemo ćemo hoće li se napokon realizirati naš Samoborček - rekla je. U politici je od veljače kad je osnovan ogranak Fokusa, a sad je gradonačelnica i predsjednica tog ogranka.



- Iza mene stoji tim mladih ljudi koji su se dokazali u svojim područjima i Samoborci i Samoborke, dodala je.