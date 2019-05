Novi početak? Končar se vraća u Uljanik, završit će jedan brod

Danko Končar mogao bi se uskoro vratiti u Uljanik kako bi gradio brodove! Službene potvrde zasad nema, ali prema neslužbenim izvorima Glasa Istre, nesuđeni strateški partner pulskog škvera već neko vrijeme je u pregovorima s čelnicima kuvajtske kompanije Livestock Transport & Trading Co. K. S. C.

S njima su se susreli u Puli, a Kuvajćani su zainteresirani da svojoj floti što je moguće prije priključe naručeni brod za prijevoz stoke.

U Kermas Grupi informaciju ne potvrđuju, ali niti demantiraju.

Ugovor o gradnji plovećeg "hotela za životinje" sklopljen je krajem rujna 2015. godine nakon godinu i pol dana zajedničkog rada na projektu, a potpisnici su bili posebno ponosni što će izgrađeni brod biti stopostotni Uljanikov proizvod.

Nakon proglašenja stečaja, brod je u stečajnoj masi Uljanika te bi eventualnom ulasku u posao trebala prethoditi odluka vjerovnika. No, to me bi trebala biti prepreka s obzirom da je svakom od njih u interesu da pokretanjem proizvodnje naplate što veći dio svog potraživanja.