Novi pokolj u malom selu: 'Bili su skladna obitelj, ne mogu vjerovati da je Gašper to učinio'

Netom prije ubojstva, Gašperova sestra Klavdija nazvala je 112 i upozorila na nasilno ponašanje brata Gašpera. Nekoliko minuta kasnije, Gašper je policiji javio da ih je sve pobio

<p>Kad su mi javili da su mrtvi, mislio sam da su se ugušili plinom. Ne bih ni u najluđim snovima pomislio da bi Gašper tako nešto učinio, komentirao je rođak obitelji Bučar <strong>Jože Groznik</strong>.</p><p>Klupko stravičnog ubojstva koje je 9. studenog oko 21 sat potreslo Sloveniju, polako se otpetljava, iako motiv ubojstva još nije poznat, a možda nikad neće ni biti. Nitko ne može ni pretpostaviti što se to događalo u domu, inače skladne i vrijedne, obitelji Bučar u ponedjeljak navečer.</p><p>Kako pišu <a href="https://www.slovenskenovice.si/kronika/doma/sosedje-v-soku-gasper-22-ubil-sestro-klavdijo-26-in-starse-368672">Slovenske novice</a>, policija je nešto prije 21 sat zaprimila dojavu Gašperove sestre Klaudije (26) koja ih upozorila na nasilno bratovo ponašanje. Nedugo zatim, Gašper je nazvao policiju i rekao im da je ubio svoju majku Nadu (56), oca Antona (60) i sestru Klavdiju.</p><p>Kada je policija stigla na mjesto zločina, pokušali su razgovarati s ubojicom, ne znajući da si je on već sam presudio. Ušavši u kuću, zatekli su tri tijela s ubodnim i prostrjelnim ranama, a potom i počiniteljevo tijelo. Dosadašnja istraga je pokazala da ih je Gašper prvo napao nožem, a zatim u njih ispalio nekoliko hitaca.</p><p>Slovenska policija potvrdila je da je Gašper počinio samoubojstvo s oružjem koje je bilo u vlasništvu njegovog oca koji je bio lovac.</p><p>- Činio mi se kao dobar momak, moj sin i on odrasli su zajedno. Ne vjerujem da je to učinio. Ne vjerujem. Ako jest, poludio je! - kazala je žena bliska obitelji. </p><p>Glasnogovornik slovenske policije<strong> Valter Zrinski </strong>rekao je da Gašperu do ponedjeljka nije bilo suđeno niti zajedno kazneno djelo te nema podataka koji bi ukazivali na bilo kakve obiteljske probleme. No, prema neslužbenim informacijama, Gašperov motiv mogli bi biti problemi u obitelji, barem s njegove točke gledišta te bi jednim dijelom mogli potjecati iz vremena kada je njegov otac Anton, nekad volio malo više 'zaviriti u čašicu'. No, u posljednjih desetak godina, doznaju Slovenske novice, Anton nije pio te je njegov odnos s obitelji i susjedima bio sve bolji, a Gašpera je svima posebno hvalio, zato nitko ne može shvatiti kako je njegov sin mogao učiniti tako stravičan zločin. </p><h2><x-inline attributes="css:none" custom_description="" entity="image" float="none" height="auto" model="repository.image" pk="2013641" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2020-45/ljubljana-6.jpg" title="" width="100%"></x-inline></h2><h2>Prije 16 godina, Silvo Plut izmasakrirao je 33-godišnju Ljubicu Ulčar </h2><p>Stanovnici Dolgog Brda pamte još jedan strašan zločin kada je 2006. Silvo Plut počinio svoje treće ubojstvo u obitelj Ulčar, nekoliko stotina metara dalje od doma Bučarevih. </p><p>Plut je 23. veljače 2006. godine ušao u dom Ulčarevih u želji da se osveti Mirku jer ga je navodno kao svjedok teretio za pljačku u Polhovom Gradecu, no Mirko se nakon toga predomislio i povukao izjavu.</p><p>Budući da Mirka, njegove supruge ljubice i njihove malodobne djece nije bilo doma, Plut se sakrio i čekao ih cijelu noć. Kada su se ujutro Ljubica i Mirko vratili doma, Plut ih je dočekao s nožem i sjekirom te počeo optuživati Mirka da je bio progonjen zbog njega, a zatim ih je oboje svezao. Njegovu suprugu Ljubicu nožem je izbadao sve dok, nakon 20-ak minuta nesnosnih muka, nije odlučio prerezati vrat i tako ju ubiti. Dok je Plut ubijao ljubicu, Mirko se uspio odvezati i pobjeći, a zatim je i Plut pobjegao u nepoznatom smjeru. </p><p>Gotovo 700 policajaca je 18 sati tražilo ubojicu dok ga nisu uhvatili dok je ležerno šetao željeznim mostom u gostionici Gaber. Uhitili su ga te je nekoliko mjeseci kasnije proglašen krivim za ubojstvo Ljubice Ulčar i osuđen na 30 godina zatvora.</p><p>Nikad nije priznao krivicu. </p><p> </p><p> </p>