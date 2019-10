Pokolj u SAD-u! Ušao u kafić, izvadio oružje i počeo ubijati

Četvero je ljudi ubijeno, a još petero ozlijeđeno nakon što je počinitelj ušao u Tequila KC bar u Kansas Cityju i počeo pucati u nedjelju rano ujutro, oko pola dva, piše NBC.

BREAKING: At least 4 dead, 9 shot after a gunman walks into a Kansas City, Kansas bar and begins shooting. The suspect is at large at this hour. @KDKA pic.twitter.com/1Vdu2ZpbGG