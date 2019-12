Novi potres u BiH: 'Nikad nije bilo ovako, što je s prirodom?'

Novi potres, jačine 3,9 Richtera, pogodio je u ponedjeljak ujutro BiH.

Epicentar je bio 12 kilometara od Nevesinja i 58 kilometara južno od Sarajeva, na dubini od samo pet kilometara, navodi EMSC.

