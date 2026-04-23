Novi potres u SAD-u: Usred rata na Bliskom istoku Amerikanci ostali bez šefa mornarice

Izrael zarobio vojnika specijalnih snaga Hezbolaha na jugu Libanona

Izraelske obrambene snage (IDF) priopćile su da je zarobio vojnika specijalnih snaga Hezbollaha na jugu Libanona.

U izjavi na Telegramu navodi se da je muškarac pripadnik Radwan snaga - specijalne jedinice milicije koju podržava Iran.

IDF je tvrdio da je pojedinac "planirao neposredni napad na vojnike IDF-a". Dodali su: "Terorist se predao, a vojnici su ga uhitili. Zatim je prebačen u Jedinicu 504 na daljnje ispitivanje."

