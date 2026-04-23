Novi potres u SAD-u: Usred rata na Bliskom istoku Amerikanci ostali bez šefa mornarice

Mornarica nije navela razlog Phelanova odlaska koji se događa samo nekoliko tjedana nakon što je Pete Hegseth zatražio načelnika glavnog stožera američke vojske Randyja Georga da odstupi s dužnosti.

Iran objavio snimku ukrcaja na brod
Izrael zarobio vojnika specijalnih snaga Hezbolaha na jugu Libanona

Izraelske obrambene snage (IDF) priopćile su da je zarobio vojnika specijalnih snaga Hezbollaha na jugu Libanona.

U izjavi na Telegramu navodi se da je muškarac pripadnik Radwan snaga - specijalne jedinice milicije koju podržava Iran.

IDF je tvrdio da je pojedinac "planirao neposredni napad na vojnike IDF-a". Dodali su: "Terorist se predao, a vojnici su ga uhitili. Zatim je prebačen u Jedinicu 504 na daljnje ispitivanje."
 

Panama osuđuje iransku zapljenu broda u Hormuškom tjesnacu

Panamsko ministarstvo vanjskih poslova najoštrije je osudilo iransku zapljenu broda pod panamskom zastavom u srijedu. 

MSC Francesca, u talijanskom vlasništvu, bio je jedan od dva broda koje su iranske snage zaplijenile u Hormuškom tjesnacu nakon što je na njih pucala topovnjača, prema podacima britanske Pomorske trgovinske operacije (UKMTO). 

Drugi brod bio je Epaminondas u grčkom vlasništvu. 

U izjavi, panamsko ministarstvo vanjskih poslova reklo je da "takve akcije povećavaju napetosti u Zaljevu i suprotne su međunarodnom pravu". 

Cijena nafte opet porasla

Na azijskim su burzama u četvrtak cijene dionica pale, dok su cijene nafte porasle jer i dalje nije jasno hoće li se nastaviti mirovni pregovori između SAD-a i Irana.

Wall Street dosegnuo rekordne razine

Na Wall Streetu su u srijedu burzovni indeksi porasli, pri čemu su S&P 500 i Nasdaq dosegnuli nove rekordne razine, što se ponajviše zahvaljuje rastu cijena dionica u tehnološkom sektoru.

U izraelskom zračnom napadu na skupinu civila u sjevernoj Gazi ubijeno je pet osoba, uključujući troje djece, objavila je u srijedu navečer palestinska agencija za civilnu zaštitu, dok je izraelska vojska poručila da provjerava tu informaciju. 

"Petero Palestinaca, uključujući troje djece, ubijeno je u izraelskom zračnom napadu na skupinu civila u blizini džamije Al-Qassam u Beit Lahiji", priopćila je agencija koja djeluje kao spasilačka služba pod upravom Hamasa.

"Njihova tijela su prevezena u bolnicu Al-Shifu u Gazi", dodaje se u priopćenju, bez navođenja dobi djece. Bolnica Al-Shifa potvrdila je da je primila tijela.

Izraelska vojska rekla je AFP-u da provjerava ove informacije. 

Unatoč primirju koje je na snazi od 10. listopada 2025., Gazu i dalje svakodnevno pogađa nasilje, a izraelska vojska i Hamas međusobno se optužuju za kršenje primirja.

Najmanje 786 Palestinaca ubijeno je od početka primirja, prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze kojim upravlja Hamas i čije podatke Ujedinjeni narodi smatraju pouzdanima.

Izraelska vojska izvijestila je da je pet vojnika poginulo u Gazi od početka primirja.

Ograničenja medijima i ograničen pristup Gazi spriječili su AFP da neovisno provjeri broj mrtvih ili slobodno izvještava o borbama.

Međutim, ovo krhko primirje je značajno smanjilo intenzitet sukoba u Gazi koji je počeo nakon napada Hamasa na Izrael 7. listopada 2023.

