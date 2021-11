U najelitnijoj postrojbi Hrvatske vojske - Zapovjedništvu specijalnih snaga - pronašli su pet vojnika koji konzumiraju kokain. Inače, ova postrojba ima oko 280 pripadnika, što znači da je za gotovo dva posto pripadnika postrojbe utvrđeno da konzumiraju kokain. Ministarstvo obrane i Glavni stožer samo nekoliko tjedana nakon ovog otkrića s dužnosti zapovjednika postrojbe smijenili su brigadnoga generala Pericu Turaliju. Ministarstvo je generala odlučilo staviti na raspolaganje, što znači da on može u tom statusu biti najviše tri mjeseca, a ako se za to vrijeme ne pronađe mjesto, automatizmom odlazi u mirovinu. General Turalija u međuvremenu je otvorio bolovanje, pa je cijela situacija na čekanju. Upućeni u problematiku smatraju da je stavljanje vrlo iskusnoga generala u status raspolaganja vrlo ponižavajuće te vrlo neprimjerena i kadrovski loša odluka. No ministar obrane Mario Banožić, kako saznajemo, iz nepoznatih razloga ne želi generala vratiti u aktivnu službu te tom časniku prijeti prisilna mirovina.