Novi 'rekorder': Nanizao je 11 prekršaja, ima 31 kazneni bod

Vozač (47) je u petak doveden na Prekršajni odjel koprivničkog Općinskog suda jer je u četvrtak oko 22,50 sati u Križevačkoj ulici u Koprivnici, vozio automobil kojemu je istekao rok važenja pokusnih pločica i uz to bio pod utjecajem alkohola od 1,22 promila.

Pored ova dva prekršaja on je vozio za vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta zbog ranijih prometnih prekršaja. Ukupno ih je nanizao 11 i na taj način sakupio "respektabilni" 31 bod, s kojim se zasigurno vinuo na vrh ljestvice prometnih prekršitelja u zemlji.

Njemu je to treći prometni prekršaj za vrijeme dok je ostao bez dozvole i to u razdoblju od 1. kolovoza prošle do 5. ožujka ove godine, a od toga je već je dva puta pravomoćno kažnjen za istovrsni prekršaj unazad pola godine. Policija je od vozača privremeno oduzela osobni automobil kojim je upravljao u četvrtak i o tome je obavijestila Prekršajni odjel Općinskog suda u Koprivnici.

U žurnom prekršajnom postupku vozač je kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 15.300 kuna i kaznom zatvora u trajanju od 30 dana te mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od devet mjeseci, i biti će predan u zatvor u Bjelovaru. Sud je odlučio da će se privremeno oduzeti osobni automobil vratiti vozaču po pravomoćnosti sudske presude.